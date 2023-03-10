На прошлой неделе в воде душевых V Spa в Тарту была обнаружена опасная бактерия легионелла, в связи с чем весь центр закрыл свои двери. На этой неделе такие же бактерии были обнаружены и в воде душевой в центре Aura, однако полностью закрывать этот центр не нужно. Посетители не понимают, почему это так.
Для подписчиков
Почему центр V Spa пришлось закрыть из-за опасных бактерий, а Aura продолжает работать?
Почему центр V Spa пришлось закрыть из-за опасных бактерий, а Aura продолжает работать?
Начальник Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт пояснила, что разница заключается в трубопроводах водного центра Aura и V Spa. Отличие состоит в том, что трубопровод водного центра Aura, где было обнаружено распространение легионеллы, отделен от других кранов и водных узлов центра. Лухт пояснила, что у V Spa такого варианта не было, там трубы соединены между собой.