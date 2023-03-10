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Почему центр V Spa пришлось закрыть из-за опасных бактерий, а Aura продолжает работать?

Эйли Арула
, журналист
Почему центр V Spa пришлось закрыть из-за опасных бактерий, а Aura продолжает работать?
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Водный центр Aura.
Водный центр Aura. Фото: Sille Annuk

На прошлой неделе в воде душевых V Spa в Тарту была обнаружена опасная бактерия легионелла, в связи с чем весь центр закрыл свои двери. На этой неделе такие же бактерии были обнаружены и в воде душевой в центре Aura, однако полностью закрывать этот центр не нужно. Посетители не понимают, почему это так.

Начальник Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт пояснила, что разница заключается в трубопроводах водного центра Aura и V Spa. Отличие состоит в том, что трубопровод водного центра Aura, где было обнаружено распространение легионеллы, отделен от других кранов и водных узлов центра. Лухт пояснила, что у V Spa такого варианта не было, там трубы соединены между собой.

Также задавался вопрос, как бактерия может находиться только в одном конкретном помещении. Нет ли риска проникновения бактерий в здание через городское водоснабжение? Тийа Лухт пояснила, что Департамент здоровья также брал пробы из кранов, через которые вода поступает в центры. «Эти образцы были отрицательными», – сказала Лухт. Бактерии легионлла по-прежнему обнаруживались в образцах, взятых из насадок для душа.

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