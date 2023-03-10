Клиническим психологам наконец-то повысят зарплаты

«Потребность в психологической помощи очень велика. Одним из факторов, ограничивающих оказание этой помощи через Кассу здоровья, является значительная ценовая разница между стоимостью частных услуг и средствами Кассы. В результате значительное число психологов и психиатров перешли в частный сектор, услуги которого, к сожалению, не по карману многим людям, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Чтобы сохранить и улучшить доступность услуг, совет Кассы здоровья увеличил долю заработной платы клинических психологов в ценах на услуги, покрываемых Кассой».

Поправка к перечню услуг увеличит долю зарплаты специалистов здравоохранения в ценах всех услуг, финансируемых Кассой здоровья, в соответствии с коллективным договором, заключенным 20 января 2023 года между Союзом врачей Эстонии, Союзом медсестер Эстонии, Профессиональным союзом работников здравоохранения Эстонии, Профессиональным союзом клинических психологов Эстонии, Союзом работников скорой помощи Эстонии и Союзом больниц Эстонии. С 1 апреля минимальные почасовые ставки для работников здравоохранения вырастут примерно на 20%.

По решению совета Кассы здоровья, ставка заработной платы клинических психологов будет увеличена на дополнительный коэффициент, что позволит лечебным учреждениям повысить зарплату клинических психологов еще на 38%.

«В ситуации, когда каждый четвертый клинический психолог перешел в частный сектор, мы хотим, чтобы у пациентов, имеющих медицинскую страховку, в случае проблем с душевным здоровьем были бы равные возможности получения психологической помощи. На данный момент мы точно знаем, что, согласно подписанному коллективному договору, с 1 апреля минимальная зарплата клинических психологов вырастет с 11,50 евро до 13,90 евро. Мы высоко ценим решение совета Кассы здоровья о применении коэффициента в 38% в отношении заработной плате в ценах на услуги, оплачиваемые медицинским учреждениям, – сказала руководитель Профессионального союза клинических психологов Эстонии Ийрис Веллинг, – этот шаг был крайне необходим. Наш профсоюз, безусловно, будет следить за тем, как это решение в реальности отразится на условиях оплаты труда наших специалистов».

Кроме того, с апреля Касса здоровья начнет финансировать новую услугу – ведение пациентов в психиатрии. Это позволит снизить нагрузку на психиатров и обеспечить более целостный подход к пациентам.

Чтобы уменьшить перегрузку отделений неотложной помощи в Таллинне и Тарту и ускорить процесс лечения пациентов, с апреля Касса здоровья будет покрывать расходы, связанные с платой за дежурство дополнительной триажной медсестры и дополнительные расходы на дежурный персонал больниц в объеме почти 2,3 миллиона евро.