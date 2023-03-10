Жители Люганузе против известнякового карьера: суд принял окончательное решение, но оно не принесло облегчения

«Могу поделиться радостной новостью: жители Люганузе выиграли судебный процесс против Департамента окружающей среды. Верховный суд не стал рассматривать кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда. Таким образом, принятое в конце сентября решение об аннулировании экологического разрешения компании Kaltsiumkarbonaat OÜ на добычу известняка на территории Мурру вступило в силу», - сообщила в социальных сетях одна из лидеров среди жителей муниципалитета Лайла Мейстер.

Вышеупомянутый участок Мурру представляет собой ровное поле между двумя деревнями. По данным GoogleMaps, расстояние между поселками Тагакюла и Маткакюла составляет 500 метров. Именно в этом месте компания Kaltsiumkarbonaat OÜ собиралась открыть известняковый карьер, и в Департаменте окружающей среды ей выдали на это разрешение. Когда разрешение на добычу было оспорено жителями в суде и аннулировано, в Департаменте окружающей среды обжаловали это решение в Верховном суде, который, в свою очередь, не стал рассматривать апелляцию департамента.