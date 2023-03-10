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Жители Люганузе против известнякового карьера: суд принял окончательное решение, но оно не принесло облегчения

Уве Гнадентайх
, журналист
Жители Люганузе против известнякового карьера: суд принял окончательное решение, но оно не принесло облегчения
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По эту сторону дороги находится Тагакюла, по другую сторону дороги запланирован известняковый карьер, вдали виднеются первые дома соседней деревни.
По эту сторону дороги находится Тагакюла, по другую сторону дороги запланирован известняковый карьер, вдали виднеются первые дома соседней деревни. Фото: Mihkel Maripuu

Жители волости Люганузе в Ида-Вирумаа одержали в суде окончательную победу над Департаментом окружающей среды, который летом 2021 года выдал разрешение на строительство известнякового карьера между двумя деревнями.

«Могу поделиться радостной новостью: жители Люганузе выиграли судебный процесс против Департамента окружающей среды. Верховный суд не стал рассматривать кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда. Таким образом, принятое в конце сентября решение об аннулировании экологического разрешения компании Kaltsiumkarbonaat OÜ на добычу известняка на территории Мурру вступило в силу», - сообщила в социальных сетях одна из лидеров среди жителей муниципалитета Лайла Мейстер.

Вышеупомянутый участок Мурру представляет собой ровное поле между двумя деревнями. По данным GoogleMaps, расстояние между поселками Тагакюла и Маткакюла составляет 500 метров. Именно в этом месте компания Kaltsiumkarbonaat OÜ собиралась открыть известняковый карьер, и в Департаменте окружающей среды ей выдали на это разрешение. Когда разрешение на добычу было оспорено жителями в суде и аннулировано, в Департаменте окружающей среды обжаловали это решение в Верховном суде, который, в свою очередь, не стал рассматривать апелляцию департамента.

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