Жители волости Люганузе в Ида-Вирумаа одержали в суде окончательную победу над Департаментом окружающей среды, который летом 2021 года выдал разрешение на строительство известнякового карьера между двумя деревнями.
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Жители Люганузе против известнякового карьера: суд принял окончательное решение, но оно не принесло облегчения
Жители Люганузе против известнякового карьера: суд принял окончательное решение, но оно не принесло облегчения
«Могу поделиться радостной новостью: жители Люганузе выиграли судебный процесс против Департамента окружающей среды. Верховный суд не стал рассматривать кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда. Таким образом, принятое в конце сентября решение об аннулировании экологического разрешения компании Kaltsiumkarbonaat OÜ на добычу известняка на территории Мурру вступило в силу», - сообщила в социальных сетях одна из лидеров среди жителей муниципалитета Лайла Мейстер.