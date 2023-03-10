Миллионы призовых. Читайте, сколько зарабатывают лучшие лыжники планеты

«Среди мужчин за последние 15 лет (2008-2023) больше всех заработал Дарио Колонья, у него призовых в общей сложности на 1 463 455 швейцарских франков. Среди женщин за тот же период больше всех заработала Тереза Йохауг – у нее набралось 2 024 438 франков. Но это все далось непросто – чтобы зарабатывать приличные призовые, спортсмен должен годами находиться на вершине спорта, и я имею в виду именно вершину, - поясняет Колль. – В качестве примера приведу Колонью, Нортуга, Сундбю, Клэбо, которые долгие годы находятся на вершине большого спорта. Звезды находятся на вершине практически в течение всей своей карьеры и это ключ ко всему».