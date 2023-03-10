21 марта на Таллиннском певческом поле состоится уникальное мероприятие – столица примет этап Кубка мира по лыжным гонкам. В Таллинн приедут лучшие лыжники мира. Ни для кого не секрет, что находиться в спорте высоких достижений непросто, но если спортсмен попадает в число сильнейших, то начинает получать вполне внушительные призовые.
Миллионы призовых. Читайте, сколько зарабатывают лучшие лыжники планеты
В индивидуальных соревнованиях серии Кубка мира финансовое вознаграждение получат 20 лучших спортсменов, а призовые выплачиваются в швейцарских франках, причем сейчас курс франка очень схож с евро (1CHF=1,01EUR). За первое место в спринте полагается 15 000 франков, за второе место выплатят 10 000 франков и за третье – 5000 франков.
Награда за четвертое место составляет 4300 франков, пятое – 3300, шестое принесет 2300, а с 7 по 10-е места получат, соответственно, 1700, 1300, 1100 и 1000 франков.
Помимо первой десятки, премиальные ожидают и лыжников из второй десятки.
11 место 900 франков
12 место 800 франков
13 место 700 франков
14 место 600 франков
15 место 500 франков
16 место 400 франков
17 место 350 франков
18 место 300 франков
19 место 250 франков
20 место 200 франков
Размер призовых определяет Международная федерация лыжного спорта (FIS) и они одинаковы для мужчин и женщин. Организатор каждого этапа Кубка мира должен найти необходимую сумму – всего 100 000 франков, что, по словам руководителя Эстонской федерации лыжного спорта Кристьяна Колля, превращает организацию в весьма затратное мероприятие.
Лыжники во многом зависят от щедрости частных спонсоров
Разумеется, все лыжники не входят в топ 20 и они тренируются и соревнуются в основном благодаря спонсорам, а показавшие лучшие результаты лыжники нашей страны получают еще и субсидию от Эстонского олимпийского комитета. Например, сейчас субсидию ЭОК получают Мартин Химма и Хенри Роос. Кроме того, есть возможность немного заработать и принимая участие в небольших соревнованиях.
«В некоторых странах спортсмены служат в армии, многие параллельно со спортом работают на другой работе», - говорит Колль и добавляет, что поддержка частного сектора, безусловно, крайне важна, поскольку ежегодные бюджеты сборных очень велики и одной лишь государственной поддержкой не обойтись.
«Одно поддерживает другое и оба крайне необходимы», - сказал он.
Кто же зарабатывает больше всех?
Кристьян Колль рассказал и о лыжниках, которые зарабатывают большей всех.
«Среди мужчин за последние 15 лет (2008-2023) больше всех заработал Дарио Колонья, у него призовых в общей сложности на 1 463 455 швейцарских франков. Среди женщин за тот же период больше всех заработала Тереза Йохауг – у нее набралось 2 024 438 франков. Но это все далось непросто – чтобы зарабатывать приличные призовые, спортсмен должен годами находиться на вершине спорта, и я имею в виду именно вершину, - поясняет Колль. – В качестве примера приведу Колонью, Нортуга, Сундбю, Клэбо, которые долгие годы находятся на вершине большого спорта. Звезды находятся на вершине практически в течение всей своей карьеры и это ключ ко всему».
Поскольку конкуренция среди женщин чуть ниже, чем среди мужчин, женщины, вошедшие в топ спортсменок, находятся на вершине дольше и поэтому зарабатывают больше призовых.
«Хорошие примеры Бьорген и Йохаун, причем Тереза в сезоне 2016 года заработала рекордные 430 000 франков», - сказал Колль.
В лыжном спорте призовые все же несколько меньше, чем в велоспорте и в разы меньше, чем в горнолыжном спорте. Для сравнения Колль приводит горнолыжников – среди женщин Шиффрин, а среди мужчин Одерматта, которые только в этом сезоне заработали 801 800 и 739 850 франков соответственно.
Программа соревнований
Вторник, 21 марта, Певческое поле
17.00 квалификация, женщины
17.35 квалификация, мужчины
18.00 концерт 5miinus
19.30 финалы: 1/4-финал женщины, 1/4-финал мужчины, полуфиналы женщины, мужчины, финалы женщины и мужчины.
21.00 Цветочная церемония