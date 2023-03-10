ГРАФИК ⟩ Количество членов партии EKRE упало ниже магической отметки

Сокращается и число членов других крупных политических партий. Уже в начале года Центристская партия опустилась ниже отметки в 14 000 человек, в настоящее время она насчитывает 13 883 члена. В Партии реформ 10 647 членов, в «Отечестве» – 7 031 член, в Социал-демократической партии – 5 057, в партии «Ээсти 200» – 919 членов, в Партии зеленых – 850, в Партии правых – 562 члена, в Объединенной левой партии Эстонии – 511 членов.