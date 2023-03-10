Тенденции весеннего дизайна интерьера 2023: богатство и элегантность или натуральная свежесть

В этом стиле центром оформления интерьера являются зеленые листья, которые можно встретить как в набивных текстильных узорах, так и в комнатных растениях

Этой весной мы также у видим в дизайне интерьера много сезонной свежести. Хорошими примерами являются дерево, натуральные материалы и простые формы с однотонными графическими узорами. « В этом стиле центром оформления интерьера являются зеленые листья, которые можно встретить как в набивных текстильных узорах, так и в комнатных растениях » , - говорит дизайнер IKEA.

Для того чтобы использовать этот стиль в дизайне интерьера вашего дома, выберите простую минималистскую базовую мебель и украсьте ее деталями из натуральных материалов. По возможности отдавайте предпочтение экологичным изделиям ручной работы. Украсьте свой дом комнатными растениями.

Для того чтобы использовать этот стиль в дизайне интерьера вашего дома, выберите простую минималистскую базовую мебель и украсьте ее деталями из натуральных материалов. По возможности отдавайте предпочтение экологичным изделиям ручной работы. Украсьте свой дом комнатными растениями.