После долгой и темной зимы приход весны – как глоток свежего воздуха. Чтобы вы смогли подготовиться к весне пораньше, дизайнер интерьеров IKEA рассказывает об основных весенних трендах в обустройстве дома и дает советы, как недорого воплотить идеи в жизнь.
Тенденции весеннего дизайна интерьера 2023: богатство и элегантность или натуральная свежесть
Тенденции весеннего дизайна интерьера 2023: богатство и элегантность или натуральная свежесть
Чем длиннее дни, тем больше нам хочется весенней свежести и легкости. Смена времен года оказывает влияние на самочувствие и настроение людей, это выражается в потребности человека приспосабливаться к окружающей среде и привносить свежесть в дизайн интерьера, используя новые краски и детали.
О трех основных трендах весеннего дизайна интерьера 2023 года рассказывает руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti Педро Кастро.
Тренд №1 – богато, элегантно, удивительно
«Представьте себе итальянский художественный фильм 60-х годов, и вы на правильном пути. Неподвластные времени цвета, элегантность и эффектность материалов и рисунков, контрастных глянцевых и матовых материалов, твердых и мягких поверхностей», - говорит Кастро.
Этот стиль в основном характеризуется золотыми тонами, стеклом и темным деревом. Темное дерево оживляется насыщенными цветами и игривыми принтами. По словам дизайнера интерьера, новый стиль не означает, что должен быть переделан весь интерьер, но каждый может просто обновить стиль своего дома с помощью различных предметов декора. Например, чудеса можно творить с текстилем. Яркие узоры позволяют привнести в дом новизну, например, добавьте на диван подушки со смелыми и красочными принтами, и вы уже на шаг ближе.
«Богатый и элегантный весенний тренд позволяет мысленно уйти от реальности и отправиться в мир кино, где жизнь - это одновременно и простота, и комфорт, и волшебство», - добавил Кастро.
Ikea
Тренд №2 – свежий, как только что скошенная трава
Этой весной мы также увидим в дизайне интерьера много сезонной свежести. Хорошими примерами являются дерево, натуральные материалы и простые формы с однотонными графическими узорами. «В этом стиле центром оформления интерьера являются зеленые листья, которые можно встретить как в набивных текстильных узорах, так и в комнатных растениях», - говорит дизайнер IKEA.
Для того чтобы использовать этот стиль в дизайне интерьера вашего дома, выберите простую минималистскую базовую мебель и украсьте ее деталями из натуральных материалов. По возможности отдавайте предпочтение экологичным изделиям ручной работы. Украсьте свой дом комнатными растениями.
Ikea
«Комнатные растения могут быть расположены где угодно: на полу, на подставках для растений, на полках. Выбирать растения можно исходя из домашней атмосферы, количества света и температуры комнат. Также при покупке уточните, в каком уходе нуждаются растения. За некоторыми растениями очень легко ухаживать, что делает их подходящими для начинающих цветоводов. Однако некоторым растениям нужно больше внимания и особые условия для выращивания», - говорит Кастро. Вы также можете выбрать растения, которые очищают и улучшают качество воздуха в доме.
Тренд №3 – гармония, то есть все на своих местах
По словам дизайнера интерьеров, можно обновить жилище, избавившись от ненужных вещей, которые без причины занимают слишком много места. «С приближением весны стоит проверить свои ящики и шкафы и решить, какие вещи вам больше не нужны. Остальные вещи можно сгруппировать и разложить по коробкам. Это занятие помогает упорядочить мысли и придать комнатам весеннюю свежесть», - говорит дизайнер IKEA.
По мнению Кастро, дом выглядит гармоничнее, если в нем порядок и нет ненужных вещей. «Это не означает, что дом должен быть полностью пуст, просто вещи следует расположить таким образом, чтобы у каждой было в доме свое место», - добавил Кастро.
Простой способ поддерживать порядок в доме — использовать ящики для хранения. И футболки, и носки, и другие аксессуары можно разместить в ящиках гардеробной. Декоративные коробки подходят для использования в гостиной, их можно поставить на полку как элемент дизайна интерьера. Коробки также помогают поддерживать порядок на кухне – в них можно положить приправы, специи, чай или даже полотенца.
Ikea