Разведка Эстонии: ВС РФ по-прежнему нацелены на захват Донецкой и Луганской областей

Вероятнее всего, Бахмутское направление остается основной точкой приложения усилий российских войск. Они смогли занять позиции на восточном берегу реки Бахмутка, но несмотря на это не смогли окружить город.

ВС РФ нарастили активность примерно в десяти километрах севернее Бахмута в районе Орехово-Василевки. Вероятно, таким образом российские силы обеспечивают фланги наступающих войск от возможных контратак украинцев.

Оборона Бахмута позволяет изматывать подразделения российских войск, однако с военной точки зрения удержание города не является критически важной задачей. В случае падения Бахмута перед ВС РФ откроется два коридора на линию Славянск – Купянск: северное шоссе М05, а также путь вдоль трассы Т0504 до Константиновки с поворотом на шоссе Н20 на юге.

Важно понимать, что украинские войска уже подготовили позиции на этих рубежах и почти наверняка смогут затормозить и истощить подразделения ВС РФ. Таким образом быстрое продвижение российских войск после падения Бахмута исключено.

ВС РФ по-прежнему нацелены на захват Донецкой и Луганской областей. Подходящие погодные условия для проведения большого наступления, вероятно, сложатся в середине апреля – почва подсохнет и позволит проводить более масштабные маневры.