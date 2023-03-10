Гонщик Мартин Румп в этом сезоне будет ездить на сложнейших трассах

Мартин Румп, который в начале прошлого года приобрел специальную лицензию для Нюрбургринга, будет участвовать в серии NLS в составе команды KCMG на совершенно новой Toyota Supra GT4 EVO. Его напарниками станут австралиец Джош Бурдон и итальянец Эдоардо Либерати.

«Серия Нюрбургринга очень сложная. Опыт прошлого года показал, что условия на трассе очень переменчивы. Автомобилей на трассе множество. Нюрбургринг по своей сути для меня самый сложный и техничный круг из всех. В прошлом году я понял, что участие в этой серии было для меня полезным и в серии ELMS», — сказал Мартин Румп о серии NLS.

В эти выходные Румп проедет первые тестовые километры на новом автомобиле, а серия NLS стартует уже в следующие выходные. Всего в серии Нюрбургринг проводится девять этапов и дополнительно - 24-часовая гонка. В европейской серии Ле-Ман эстонца ожидают шесть этапов в составе команды Proton Competition (Porsche 911 RSR-19).

«Это хорошая программа, которая дает мне возможность проводить много времени за рулем. Помимо соревнований, километры добавляют и сезонные тесты. В любом случае, этот год хорош по объему, а главное – в обеих сериях я буду участвовать в составе качественных команд. Как серия Proton Competition ELMS, так и KCMG NLS являются лучшими в своем классе. На данный момент это прекрасные команды для меня», — прокомментировал календарь сезона этого года Мартин Рамп.