В Музее Нигулисте открываются новый стеклянный лифт и поднебесный этаж

Благодаря строительным работам обновлена и постоянная экспозиция Музея Нигулисте - на втором этаже, встроенном в Малую часовню, откроется новая выставочная галерея.

Лифт и поднебесный этаж, ставшие результатом объемных строительных работ, являются уникальными в масштабах Эстонии. На лифте все желающие, в том числе посетители с особыми потребностями, смогут попасть на самый верх башни. Для посетителей будут открыты и старинные переходы, и отреставрированная лестница, поднимаясь по которой можно изучить архитектуру и детали башни, а также выставку церковных колоколов.

По словам генерального директора Художественного музея Эстонии Сирье Хельме, масштабный проект - ремонт и строительство лифта в башне Нигулисте, дополнительного этажа Малой часовни, обновление фасада здания и установка новых технологических систем, - начался с абстрактной мысли о лифте, на котором можно было бы подняться на самый верх башни и посмотреть оттуда на город.