Латвийский олимпийский комитет приостановил финансирование Остапенко и других спортсменов за соревнования с россиянами

Латвийский олимпийский комитет (ЛOK) сообщил, что приостанавливает финансирование пятерых спортсменов, поскольку они соревнуются с российскими и белорусскими спортсменами.

В конце февраля министр образования Латвии Анда Чакша в интервью латвийскому телевидению сказала, что государство не должно финансировать спортсменов, которые соревнуются вместе с российскими и белорусскими спортсменами. Теперь сделан первый шаг в этом направлении.

Первыми остались без субсидий теннисисты Елена Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая, а также велосипедисты Тома Скуиньш и Крист Нейландс, сообщил местным СМИ руководитель ЛОК Карлис Лейниекс.

Министерство и ЛОК договорились, что государство не будет поддерживать тех спортсменов и чиновников, которые участвуют в соревнованиях, где выступают также россияне и белорусы. В их число относятся и те виды спорта, где международные федерации допустили представителей этих стран до соревнований. Что в теннисе, что в велоспорте россияне, например, могут соревноваться под нейтральным флагом.

На этой неделе руководство ЛОК приняло решение, что в марте субсидирование этих пятерых спортсменов будет приостановлено. Отдельно подчеркнуто, что речь идет не о прекращении, а о приостановке субсидирования.