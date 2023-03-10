Европейская комиссия в одночасье приняла решение ужесточить правила поездок для своих высших должностных лиц. Причиной стали перелеты генерального директора директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрика Хололея в Катар бизнес-классом за счет тамошнего правительства.
Для подписчиков
Невероятно: высокопоставленный эстонский чиновник ЕС оправдал себя сам
Невероятно: высокопоставленный эстонский чиновник ЕС оправдал себя сам
Кроме того, возник вопрос, почему комитет сам не оплачивал, казалось бы, рабочие поездки.
Ключевые слова