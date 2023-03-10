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Невероятно: высокопоставленный эстонский чиновник ЕС подозревается в конфликте интересов

Юлле Харью
, журналист
Невероятно: высокопоставленный эстонский чиновник ЕС подозревается в конфликте интересов
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Хололей летал на самолетах Qatar Airways. Шесть из девяти рейсов состоялись в то время, когда велись переговоры о выходе Qatar Airways на рынок Европейского союза.
Хололей летал на самолетах Qatar Airways. Шесть из девяти рейсов состоялись в то время, когда велись переговоры о выходе Qatar Airways на рынок Европейского союза. Фото: Kollaaž

Европейская комиссия в одночасье приняла решение ужесточить правила поездок для своих высших должностных лиц. Причиной стали перелеты генерального директора директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрика Хололея в Катар бизнес-классом за счет тамошнего правительства.

Кроме того, возник вопрос, почему комитет сам не оплачивал, казалось бы, рабочие поездки.

Хололей и другие высокопоставленные чиновники комиссии больше не смогут оценивать свои собственные конфликты интересов, как это было разрешено ранее, объявила комиссия в понедельник, и изменение вступило в силу во вторник.

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