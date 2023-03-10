Невероятно: высокопоставленный эстонский чиновник ЕС подозревается в конфликте интересов

Кроме того, возник вопрос, почему комитет сам не оплачивал, казалось бы, рабочие поездки.

Хололей и другие высокопоставленные чиновники комиссии больше не смогут оценивать свои собственные конфликты интересов, как это было разрешено ранее, объявила комиссия в понедельник, и изменение вступило в силу во вторник.