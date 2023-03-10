Государство приобрело у частных компаний причал СПГ-терминала в Палдиски

«Желание предпринимателя – это всегда работающая инвестиция. Стремиться за и от имени чего-то, а не против. Страна получила от нас порт гораздо дешевле, чем были затраты на его строительство, и, надеюсь, такое решение и наш вклад помогут ускорить достройку всей приемной мощности. Теперь его запуск на 100 процентов ложится на плечи государственных компаний. Жизнь полна уроков, и нам тоже есть что извлечь из этого. Мы убеждены, что для экономики, энергетической безопасности и благосостояния Эстонии мощности по приему СПГ еще можно создать к следующему отопительному сезону», – сказал Марти Хяэл.