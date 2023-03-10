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Государство приобрело у частных компаний причал СПГ-терминала в Палдиски

rus.postimees.ee
Государство приобрело у частных компаний причал СПГ-терминала в Палдиски
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Заключительный этап строительства причала 14 сентября 2022 года.
Заключительный этап строительства причала 14 сентября 2022 года. Фото: Eero Vabamägi

Центр государственных резервов (AS Eesti Varude Keskus) и Pakrineeme Sadama OÜ подписали сегодня договор, согласно которому государство приобрело расположенную в Палдиски причал для перекачки сжиженного природного газа (СПГ) вместе с соответствующей инфраструктурой и портовым имуществом. Общая стоимость сделки без НДС составляет 31,5 миллиона евро, из них стоимость причала – 30 миллионов и имущества – 1,5 миллиона евро.

Сделкой Центр государственных резервов выполнил обещание правительства предпринимателям купить причал СПГ в ситуации, когда перспективы их бизнеса по управлению инфраструктурой приема СПГ существенно изменятся.

По словам председателя правления Центра государственных резервов Андо Леппимана, причал приобретается с целью создания независимого решения по безопасности газоснабжения Эстонии вместе с владельцем газовой инфраструктуры Elering.

«Основная цель Центра государственных резервов – обеспечить снабжение населения Эстонии жизненно важными товарами, а основная цель приобретаемой инфраструктуры исходит из соображений энергетической безопасности», – сказал Леппиман.

Перед приобретением причала Центр государственных резервов заказал юридический, финансовый и технический аудит, чтобы убедиться, что приобретаемый причал соответствует требованиям. По оценке Центра государственных резервов, Pakrineeme Sadama OÜ проделала хорошую работу по строительству причала и сопутствующей инфраструктуры со значительной скоростью, и согласно полученному опыту, построенный в море причал может принимать плавучие терминалы СПГ.

«После сегодняшней сделки следующая задача Центр государственных резервов –продолжить подготовку развития порта в целом. Обеспечение газовой инфраструктуры и подключение к ней входит в компетенцию Elering. Целью Центра государственных резервов является создание возможности предоставления портовых услуг, соответствующих международным стандартам для судов в порту Пакринеэме.

В целом Эстония будет иметь независимую возможность получать сжиженный природный газ морем, повысится энергетическая безопасность страны и всего региона, а у предприятий этого региона появится третья альтернатива для импорта природного газа помимо портов Клайпеды и Инкоо с мощностями по приему СПГ», – пояснил Андо Леппиман.

Член правления Pakrineeme Sadama OÜ Марти Хяэл поблагодарил Центр государственных резервов за профессиональные переговоры.

«Желание предпринимателя – это всегда работающая инвестиция. Стремиться за и от имени чего-то, а не против. Страна получила от нас порт гораздо дешевле, чем были затраты на его строительство, и, надеюсь, такое решение и наш вклад помогут ускорить достройку всей приемной мощности. Теперь его запуск на 100 процентов ложится на плечи государственных компаний. Жизнь полна уроков, и нам тоже есть что извлечь из этого. Мы убеждены, что для экономики, энергетической безопасности и благосостояния Эстонии мощности по приему СПГ еще можно создать к следующему отопительному сезону», – сказал Марти Хяэл.

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