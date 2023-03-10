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Соцдемы обозначили главные темы на коалиционных переговорах

BNS
Соцдемы обозначили главные темы на коалиционных переговорах
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Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Хуссар («Ээсти 200»).
Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), Кая Каллас (Партия реформ) и Лаури Хуссар («Ээсти 200»). Фото: Taavi Sepp

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, сбалансированность бюджета является важной целью коалиционных переговоров, которую невозможно достичь только за счет урезаний.

Об этом Ляэнеметс написал в социальных сетях, сообщает BNS. «Вызовы продолжаются, потому что мы формируем правительство с политическими партиями, которые хотят добиваться баланса бюджета за счет урезаний в ситуации, когда дефицит госбюджета, учитывая потребности здравоохранения и гособороны, приближается к миллиарду евро», – отметил Ляэнеметс.

«Сбалансированность госбюджета — важная цель, но ее не достигнуть одними сокращениями без серьезного ущерба для государственных услуг и возможностей нашей страны — поэтому, по мнению социал-демократов, необходимо пересмотреть также и доходную базу государства», — подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, для социал-демократов центральное место в переговорах занимают сокращение зарплатной бедности и регионального неравенства, рабочие места, проблемы климата и поддержка социальных групп, нуждающихся в помощи.

«Мы пытаемся договориться об инициировании важных реформ, например, как в налогообложении, так и в здравоохранении. Также у этой коалиции не должно быть препятствий, например, в расширении прав меньшинств и принятии закона о недопущении разжигания ненависти», — считает Ляэнеметс.

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