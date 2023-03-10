Соцдемы обозначили главные темы на коалиционных переговорах

Об этом Ляэнеметс написал в социальных сетях, сообщает BNS. «Вызовы продолжаются, потому что мы формируем правительство с политическими партиями, которые хотят добиваться баланса бюджета за счет урезаний в ситуации, когда дефицит госбюджета, учитывая потребности здравоохранения и гособороны, приближается к миллиарду евро», – отметил Ляэнеметс.

«Сбалансированность госбюджета — важная цель, но ее не достигнуть одними сокращениями без серьезного ущерба для государственных услуг и возможностей нашей страны — поэтому, по мнению социал-демократов, необходимо пересмотреть также и доходную базу государства», — подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, для социал-демократов центральное место в переговорах занимают сокращение зарплатной бедности и регионального неравенства, рабочие места, проблемы климата и поддержка социальных групп, нуждающихся в помощи.