POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Часов Яр может постичь участь Бахмута

«Я уже с ненавистью отношусь к хорошей погоде, - говорит житель Часова Яра Владимир (46 лет). - "Глаза" разлетались! Для нас это означает одно: больше снарядов».

«Глазами» он называет беспилотники российской армии, которые постоянно парят под безоблачным небом над городом Часов Яр, расположенным недалеко от линии фронта. Чем больше беспилотников, тем чаще и точнее российская артиллерия обстреливает город. Причина в том, что этот город является следующим опорным пункто украинских войск после города Бахмут.