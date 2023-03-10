Большинство людей наслаждаются солнечной весенней погодой. Однако это не касается жителей Часового Яра на востоке Украины, потому что для них это означает лишь одно: более сильные обстрелы. В скором времени Часов Яр может стать новым Бахмутом.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Часов Яр может постичь участь Бахмута
Часов Яр может постичь участь Бахмута
«Я уже с ненавистью отношусь к хорошей погоде, - говорит житель Часова Яра Владимир (46 лет). - "Глаза" разлетались! Для нас это означает одно: больше снарядов».
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