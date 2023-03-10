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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Часов Яр может постичь участь Бахмута

Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Часов Яр может постичь участь Бахмута
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Приют для жителей Часового Яра, где можно выпить чаю и зарядить телефоны. Александра (слева) пришла туда погреться, другая пожилая женщина самозабвенно читает вестерн, чтобы успокоить нервы.
Приют для жителей Часового Яра, где можно выпить чаю и зарядить телефоны. Александра (слева) пришла туда погреться, другая пожилая женщина самозабвенно читает вестерн, чтобы успокоить нервы. Фото: Dmitri Kotjuh

Большинство людей наслаждаются солнечной весенней погодой. Однако это не касается жителей Часового Яра на востоке Украины, потому что для них это означает лишь одно: более сильные обстрелы. В скором времени Часов Яр может стать новым Бахмутом.

«Я уже с ненавистью отношусь к хорошей погоде, - говорит житель Часова Яра Владимир (46 лет). - "Глаза" разлетались! Для нас это означает одно: больше снарядов».

«Глазами» он называет беспилотники российской армии, которые постоянно парят под безоблачным небом над городом Часов Яр, расположенным недалеко от линии фронта. Чем больше беспилотников, тем чаще и точнее российская артиллерия обстреливает город. Причина в том, что этот город является следующим опорным пункто украинских войск после города Бахмут.

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