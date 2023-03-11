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Из-за нововведения в ласнамяэской школе дети стояли на морозе в очереди. Что это было?

Из-за нововведения в ласнамяэской школе дети стояли на морозе в очереди. Что это было?
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Очередь в школу.
Очередь в школу. Фото: Фото читателя.

В понедельник на почту редакции начали поступать фотографии огромной очереди перед входом в Таллиннскую ласнамяэскую гимназию. Судя по сообщениям, несколько учеников стояли на морозе даже без верхней одежды, а некоторые ушли домой. Rus.Postimees посетил это учебное заведение и узнал, что там произошло.

Ранним морозным утром учеников Ласнамяэской гимназии встречает директор Андрей Канте. Но он тут не просто так: дело в том, что с понедельника в школе заработал турникет, который и стал причиной  огромной очереди.

«Доброе утро, не создавайте очередь, проходите сюда», - периодически директор показывает ученикам на другую дверь, где нет турникета. Таким образом основной поток все же проходит через турникет, но часть учеников идет через дверь, которая обычно служит выходом, и там их вручную регистрирует работник школы. Небольшие заторы все же возникают, но быстро рассасываются.

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