Из-за нововведения в ласнамяэской школе дети стояли на морозе в очереди. Что это было?

Ранним морозным утром учеников Ласнамяэской гимназии встречает директор Андрей Канте. Но он тут не просто так: дело в том, что с понедельника в школе заработал турникет, который и стал причиной огромной очереди.

«Доброе утро, не создавайте очередь, проходите сюда», - периодически директор показывает ученикам на другую дверь, где нет турникета. Таким образом основной поток все же проходит через турникет, но часть учеников идет через дверь, которая обычно служит выходом, и там их вручную регистрирует работник школы. Небольшие заторы все же возникают, но быстро рассасываются.