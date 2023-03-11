В понедельник на почту редакции начали поступать фотографии огромной очереди перед входом в Таллиннскую ласнамяэскую гимназию. Судя по сообщениям, несколько учеников стояли на морозе даже без верхней одежды, а некоторые ушли домой. Rus.Postimees посетил это учебное заведение и узнал, что там произошло.
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Из-за нововведения в ласнамяэской школе дети стояли на морозе в очереди. Что это было?
Из-за нововведения в ласнамяэской школе дети стояли на морозе в очереди. Что это было?
Ранним морозным утром учеников Ласнамяэской гимназии встречает директор Андрей Канте. Но он тут не просто так: дело в том, что с понедельника в школе заработал турникет, который и стал причиной огромной очереди.