Пассажиры требуют компенсации: известная авиакомпания попала в Эстонии в черный список

В черный список предприятие попадает, если не выполняет решение Комиссии по потребительским спорам в течение 30 дней.

Первую жалобу в отношении SmartLynx Airlines Estonia OÜ два пассажира подали в июле прошлого года. Как говорится в решении Комиссии, еще в январе 2022 года пассажиры забронировали билеты на рейс Таллинн-Тенерифе.