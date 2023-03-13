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Пассажиры требуют компенсации: известная авиакомпания попала в Эстонии в черный список

София Солдатенко
, reporter
Пассажиры требуют компенсации: известная авиакомпания попала в Эстонии в черный список
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Самолет SmartLynx. Фото иллюстративное.
Самолет SmartLynx. Фото иллюстративное. Фото: Teele Toova

Авиакомпания SmartLynx Airlines в начале марта оказалась в Эстонии в черном списке: в пяти случаях Комиссия по потребительским спорам встала на сторону пассажиров, но в установленные сроки авиакомпания не выполнила требований клиентов.

В черный список предприятие попадает, если не выполняет решение Комиссии по потребительским спорам в течение 30 дней.

Первую жалобу в отношении SmartLynx Airlines Estonia OÜ два пассажира подали в июле прошлого года. Как говорится в решении Комиссии, еще в январе 2022 года пассажиры забронировали билеты на рейс Таллинн-Тенерифе.

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