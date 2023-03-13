Авиакомпания SmartLynx Airlines в начале марта оказалась в Эстонии в черном списке: в пяти случаях Комиссия по потребительским спорам встала на сторону пассажиров, но в установленные сроки авиакомпания не выполнила требований клиентов.
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Пассажиры требуют компенсации: известная авиакомпания попала в Эстонии в черный список
Пассажиры требуют компенсации: известная авиакомпания попала в Эстонии в черный список
В черный список предприятие попадает, если не выполняет решение Комиссии по потребительским спорам в течение 30 дней.
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