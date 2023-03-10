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Результаты выборов: Госсуд отклонил жалобу EKRE

BNS
Результаты выборов: Госсуд отклонил жалобу EKRE
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Март и Мартин Хельме.
Март и Мартин Хельме. Фото: Eero Vabamägi

Госсуд в пятницу отказался рассматривать жалобу Консервативной народной партии (EKRE), которая была подана в связи с результатами электронного голосования на выборах в Рийгикогу, поскольку республиканская избирательная комиссия еще не рассмотрела этот вопрос.

Республиканская избирательная комиссия пояснила Госсуду, что еще не установила результаты выборов Рийгикогу. 5 марта результаты электронного голосования установила государственная служба организации выборов, которая занимается непосредственной организацией электронного голосования.

Коллегия конституционного надзора Госсуда пояснила, что жалобу в связи с действиями службы организации выборов следует прежде всего подать республиканской избирательной комиссии, чего EKRE, по данным комиссии, не сделала. Обратиться с жалобой в Госсуд можно только после того, как вопрос рассмотрела республиканская избирательная комиссия. Таким образом, рассмотрение жалобы не входило в компетенцию Госсуда и ее не стали рассматривать.

В четверг Госсуду поступила жалоба EKRE, в которой партия оспаривала установление результатов выборов Рийгикогу республиканской избирательной комиссией 5 марта, а также добивалась признания недействительными результатов выборов электронного голосования.

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