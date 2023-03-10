Результаты выборов: Госсуд отклонил жалобу EKRE

Коллегия конституционного надзора Госсуда пояснила, что жалобу в связи с действиями службы организации выборов следует прежде всего подать республиканской избирательной комиссии, чего EKRE, по данным комиссии, не сделала. Обратиться с жалобой в Госсуд можно только после того, как вопрос рассмотрела республиканская избирательная комиссия. Таким образом, рассмотрение жалобы не входило в компетенцию Госсуда и ее не стали рассматривать.