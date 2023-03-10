Непобедимые легионеллы: опасная бактерия найдена еще в одном заведении

Руководитель Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт сообщила, что легионеллы действительно были обнаружены в воде одного из тартуских отелей. При этом пробы, взятые там, были незначительно выше нормы. «Если в водных центрах пробы превышали допустимые в два раза, то в этом учреждении превышение нормы было очень незначительным», - сказала она.

Поскольку результат теста показал лишь слегка завышенный результат, это означает, что от бактерий можно избавиться с помощью термического удара. При этом температура горячей воды в трубопроводах выкрутят на максимум, а температура холодной воды должна оставаться ниже двадцати градусов. Лухт объяснила, что после повышения температуры воды на некоторое время краны необходимо оставить открытыми. «Это должно улучшить ситуацию, но мы обязательно будем следить и проверять это место», - сказала она.