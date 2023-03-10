Таллиннские катки закрывают сезон

По словам вице-мэра Владимира Света, с наступлением весны заканчивается и сезон работы столичных катков. «Катки в Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме до конца этой недели приглашают всех желающих покататься, следующей зимой мы планируем открыть катки снова, - сказал Свет. – С каждым годом все больше горожан приходит на катки, чтобы активно провести свободное время. В этом сезоне городские катки посетили в общей сложности около 107 000 раз, 34 000 раз катки посетили в рамках школьных уроков».

Точные данные о количестве посещений станут известны после закрытия сезона, но по данным на конец февраля, каток в Старом городе посетили 47 462 раз, каток в Нымме – 19 076, в Мустамяэ – 24 246, в Ласнамяэ – 15 778 раз.

Расположенный в парке Тондираба каток в Ласнамяэ, мустамяэский каток в парке Мянни и каток у Ныммеской гимназии в Нымме открыты до 19 марта включительно с 10 до 21 часа. Билет действителен один час. Подробнее ЗДЕСЬ.

В Старом городе, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме услугу оказывает предприятие HK Hall OÜ. Также в Таллинне работают катки, которые обслуживает Пиритаский спортивный центр в Пирита и каток в Ласнамяэ на стадионе Хярма.

«Должна сказать, что катание на коньках становится все более популярным видом досуга в Ласнамяэ, и я этому очень рада. Мы обязательно возьмем это на заметку при планировании деятельности на следующий зимний сезон. Ещё считанные дни можно насладиться катанием на коньках в двух местах Ласнамяэ: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовой трассе стадиона Хярма», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Стадион Хярма с крупнейшим в Эстонии ледовым кругом расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (улица Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов.