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Таллиннские катки закрывают сезон

rus.postimees.ee
Таллиннские катки закрывают сезон
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Каток. Снимок иллюстративный.
Каток. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

Расположенные в Таллинне катки вскоре закроют сезон – катки в Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме открыты до конца текущей недели, 19 марта. Каток в Старом городе будет открыт до конца месяца, если позволят погодные условия.

По словам вице-мэра Владимира Света, с наступлением весны заканчивается и сезон работы столичных катков. «Катки в Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме до конца этой недели приглашают всех желающих покататься, следующей зимой мы планируем открыть катки снова, - сказал Свет. – С каждым годом все больше горожан приходит на катки, чтобы активно провести свободное время. В этом сезоне городские катки посетили в общей сложности около 107 000 раз, 34 000 раз катки посетили в рамках школьных уроков».

Точные данные о количестве посещений станут известны после закрытия сезона, но по данным на конец февраля, каток в Старом городе посетили 47 462 раз, каток в Нымме – 19 076, в Мустамяэ – 24 246, в Ласнамяэ – 15 778 раз.

Расположенный в парке Тондираба каток в Ласнамяэ, мустамяэский каток в парке Мянни и каток у Ныммеской гимназии в Нымме открыты до 19 марта включительно с 10 до 21 часа. Билет действителен один час. Подробнее ЗДЕСЬ.

В Старом городе, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме услугу оказывает предприятие HK Hall OÜ. Также в Таллинне работают катки, которые обслуживает Пиритаский спортивный центр в Пирита и каток в Ласнамяэ на стадионе Хярма.

«Должна сказать, что катание на коньках становится все более популярным видом досуга в Ласнамяэ, и я этому очень рада. Мы обязательно возьмем это на заметку при планировании деятельности на следующий зимний сезон. Ещё считанные дни можно насладиться катанием на коньках в двух местах Ласнамяэ: на уютном катке в парке Тондираба и на ледовой трассе стадиона Хярма», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Стадион Хярма с крупнейшим в Эстонии ледовым кругом расположен возле Ласнамяэской русской гимназии (улица Коорти, 23). Освещенный ледовый стадион открыт с понедельника по воскресенье с 10 до 22 часов.

Последний в этом году рабочий день, когда стадион Хярма был открыт официально с предоставлением всех обычных услуг, был 12 марта. С 13 марта все желающие, у кого есть свои коньки, могут бесплатно пользоваться катком, пока позволяет погода. Это значит, что начиная с этого дня прокат коньков и другие услуги на катке Хярма работать не будут. Также перестанет работать компрессор и качество льда будет зависеть от погодных условий.

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