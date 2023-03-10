Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Таллинне машина сбила пожилую женщину: водитель скрылся с места ДТП

rus.postimees.ee
В Таллинне машина сбила пожилую женщину: водитель скрылся с места ДТП
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Вчера в Таллинне в результате ДТП пострадала пожилая женщина. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция ищет его и очевидцев аварии.

В четверг, 9 марта, в 15 часов в Таллинне на Мустамяэ-теэ, 39 произошло ДТП, где, по предварительным данным, автомобиль Audi черного цвета наехал на 75-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. После аварии автомобиль скрылся с места происшествия по Мустамяэ-теэ в сторону Таммсааре-теэ. Скорая помощь доставила пешехода в больницу.

Полиция напоминает, что в случае ДТП, в котором есть пострадавшие, нельзя покидать место происшествия до прибытия полиции. Водителю, который участвовал в ДТП, следует как можно скорее сообщить о себе, написав по электронной почте aire.askileiskiri@politsei.ee или позвонив по телефону 612 5693.

Всех, кто был свидетелем этой аварии или чей видеорегистратор мог зафиксировать происшествие, также просят связаться с полицией.

Ключевые слова
Наверх