В Таллинне машина сбила пожилую женщину: водитель скрылся с места ДТП

В четверг, 9 марта, в 15 часов в Таллинне на Мустамяэ-теэ, 39 произошло ДТП, где, по предварительным данным, автомобиль Audi черного цвета наехал на 75-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. После аварии автомобиль скрылся с места происшествия по Мустамяэ-теэ в сторону Таммсааре-теэ. Скорая помощь доставила пешехода в больницу.

Полиция напоминает, что в случае ДТП, в котором есть пострадавшие, нельзя покидать место происшествия до прибытия полиции. Водителю, который участвовал в ДТП, следует как можно скорее сообщить о себе, написав по электронной почте aire.askileiskiri@politsei.ee или позвонив по телефону 612 5693.