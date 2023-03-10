С понедельника будет закрыт на два месяца Järve Selver - гипермаркет с самым большим выбором свежих продуктов в Эстонии. На торговой площади магазина, которая превышает 7 000 квадратных метров, до конца недели будет проводиться окончательная распродажа. Полностью обновленный магазин будет открыт вновь 15 мая.
Перед основательной реновацией в Järve Selver будет проведена большая финальная распродажа
Распродажа затронет буквально все имеющиеся в магазине товары: на продукты длительного хранения и свежие продукты питания действует скидка 30 процентов. На промышленные товары действует 70-процентная скидка.
С понедельника, 13 марта, магазин будет закрыт на реконструкцию. Все остальные магазины и пункты питания в торговом центре Järve Keskus в указанный период будут продолжать работать. Во время реконструкции Järve Selver в торговом центре Järve Keskus также будут проводиться работы по обновлению: будут добавлены эскалаторы, а всему внешнему фасаду центра будет придан современный вид. В результате строительных работ также будет улучшен доступ для людей, передвигающихся пешком, на велосипедах и автомобилях. Для улучшения экологического менеджмента на крыше центра будут установлены солнечные панели.
Обновленный Järve Selver, общая площадь которого после завершения реконструкции составит 7 500 квадратных метров, вновь распахнет свои двери 15 мая.
После реновации на первом этаже останутся только магазины, торгующие продуктами питания, а на втором посетителей будет ждать широкий выбор потребительских товаров, косметики, одежды, бытовой электроники и товаров для дома.
В ходе реконструкции будет модернизирован весь магазин, в том числе склад и помещения для персонала. При строительстве применяются самые современные и экологически безопасные технологические решения. Весь холодильный парк будет переведен на систему охлаждения на основе CO2, что позволит экономить почти 20% энергии, по сравнению с предыдущими аналогами.