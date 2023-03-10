Перед основательной реновацией в Järve Selver будет проведена большая финальная распродажа

Распродажа затронет буквально все имеющиеся в магазине товары: на продукты длительного хранения и свежие продукты питания действует скидка 30 процентов. На промышленные товары действует 70-процентная скидка.

С понедельника, 13 марта, магазин будет закрыт на реконструкцию. Все остальные магазины и пункты питания в торговом центре Järve Keskus в указанный период будут продолжать работать. Во время реконструкции Järve Selver в торговом центре Järve Keskus также будут проводиться работы по обновлению: будут добавлены эскалаторы, а всему внешнему фасаду центра будет придан современный вид. В результате строительных работ также будет улучшен доступ для людей, передвигающихся пешком, на велосипедах и автомобилях. Для улучшения экологического менеджмента на крыше центра будут установлены солнечные панели.

Обновленный Järve Selver, общая площадь которого после завершения реконструкции составит 7 500 квадратных метров, вновь распахнет свои двери 15 мая.

После реновации на первом этаже останутся только магазины, торгующие продуктами питания, а на втором посетителей будет ждать широкий выбор потребительских товаров, косметики, одежды, бытовой электроники и товаров для дома.