Лидер движения Koos Айво Петерсон задержан КаПо

По данным активиста движения Koos Андрея Позднякова, Петерсон был задержан у себя дома в Нарва-Йыэсуу в ночь на 10 марта Департаментом полиции безопасности (КаПо). Как считает Поздняков, против движения Koos начались репрессии.

«Полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон. Поскольку первоначальные процессуальные действия в отношении всех трех лиц все еще продолжаются, на данный момент невозможно ответить на более подробные вопросы о расследовании. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Полицией безопасности», – сообщил представитель Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп.

Имена двух других лиц пока не разглашаются.

Статья 235(1). Отношения против Эстонской Республики (1) Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 2342 или 235 настоящего Кодекса, – наказываются тюремным заключением на срок до шести лет. (2) То же деяние, совершённое юридическим лицом, – наказывается денежным взысканием.

Айво Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в Ида-Вирумаа.