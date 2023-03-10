Водитель без прав спровоцировал ДТП

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, шины автомобилей соответствовали требованиям, водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Однако на месте происшествия полиция установила, что у водителя автомобиля Audi не было водительских прав, а именно, что они были у него аннулированы в связи с предыдущими нарушениями правил дорожного движения.