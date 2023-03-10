В пятницу, 10 марта, около десяти часов утра на первом километре дороги Химмасте-Расина в Пыльвамаа произошло ДТП, когда автомобиль Audi въехал в машину Škoda, которая двигалась по главной дороге.
Водитель без прав спровоцировал ДТП
Водитель без прав спровоцировал ДТП
После столкновения Škoda вылетела в кювет, и обе машины получили повреждения передних частей.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, шины автомобилей соответствовали требованиям, водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Однако на месте происшествия полиция установила, что у водителя автомобиля Audi не было водительских прав, а именно, что они были у него аннулированы в связи с предыдущими нарушениями правил дорожного движения.
После аварии водитель Audi сначала был доставлен в Пыльваскую больницу для проверки состояния здоровья, а затем полиция задержала его в качестве подозреваемого в нарушении ПДД.