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Водитель без прав спровоцировал ДТП

Яан Рапп
Водитель без прав спровоцировал ДТП
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В пятницу, 10 марта, около десяти часов утра на первом километре дороги Химмасте-Расина в Пыльвамаа произошло ДТП, когда автомобиль Audi въехал в машину Škoda, которая двигалась по главной дороге.

После столкновения Škoda вылетела в кювет, и обе машины получили повреждения передних частей.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, шины автомобилей соответствовали требованиям, водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Однако на месте происшествия полиция установила, что у водителя автомобиля Audi не было водительских прав, а именно, что они были у него аннулированы в связи с предыдущими нарушениями правил дорожного движения.

После аварии водитель Audi сначала был доставлен в Пыльваскую больницу для проверки состояния здоровья, а затем полиция задержала его в качестве подозреваемого в нарушении ПДД.

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