Возможно, Костомарову потребуется еще одна операция

Источники сообщают, что на конечности снова заметны следы развития сепсиса. При этом отмечается, что пока хирургического вмешательства врачи не предпринимают, но, скорее всего, оно все-таки понадобится. «Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно насколько», — сказал источник.

Информацию об инфекционном заражении крови и возможной операции также подтверждает Telegram-канал 112. По его данным, Костомаров до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тем не менее сообщения противоречивы. Еще один источник сообщает, что в состоянии фигуриста сохраняется положительная динамика. «Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», — отметил собеседник агентства.