Состояние руки олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова вызывает озабоченность у врачей, сообщает RBC.
Возможно, Костомарову потребуется еще одна операция
Источники сообщают, что на конечности снова заметны следы развития сепсиса. При этом отмечается, что пока хирургического вмешательства врачи не предпринимают, но, скорее всего, оно все-таки понадобится. «Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно насколько», — сказал источник.
Информацию об инфекционном заражении крови и возможной операции также подтверждает Telegram-канал 112. По его данным, Костомаров до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Тем не менее сообщения противоречивы. Еще один источник сообщает, что в состоянии фигуриста сохраняется положительная динамика. «Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», — отметил собеседник агентства.
Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке» из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание. Костомаров провел две недели подключенным к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а в первой половине февраля перенес несколько ампутаций конечностей.