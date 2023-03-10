Пятничный вечер без фастфуда: курьеры Wolt вышли на забастовку

По словам работающего курьером Wolt в Тарту Ааво Кыйвика, в пятницу вечером он вместе с другими курьерами планирует не принимать заказы. «Цель такая: мы будем онлайн, но заказы принимать не будем. На самом деле, и в договоре написано, что мы не обязаны принимать заказы», - сказал он.

Протест вызван решением Wolt изменить трудовое соглашение в ущерб работникам. По словам Кыйвика, к концу февраля плату за доставку заказов в Эстонии сократили примерно на 20 процентов.

«С половины пятого по пятницам обычно действовали более высокие тарифы. Это так называемый прайм-тайм. Но сейчас мы получаем примерно на 50 центов меньше за каждый заказ», - сказал Кйывик.

По словам Кыйвика, это только небольшая предупредительная забастовка, но если ситуация не улучшится, следует ждать более крупных протестов.