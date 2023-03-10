Союз работодателей направил будущему правительству 10 рекомендаций

• Субсидии должны основываться на потребностях и быть адресными. Сеть социальной защиты необходима, но она не должна демотивировать работников, предпринимательство и уплату налогов.

• Бесплатные общественные услуги фактически не существуют, а потому не грех запрашивать долю самофинансирования при пользовании этими услугами (например, общественным транспортом).

6. Повышение гибкости рынка труда

• Быстрые изменения на рынке труда также должны быть отражены в законодательстве. И работники, и работодатели нуждаются в большей гибкости в отношении места и времени работы, нагрузки и формы контракта.

7. Решение трудового кризиса

• Эстония стоит на пороге демографического кризиса. Старение населения, снижение числа рождений и числа лиц трудоспособного возраста резко сказываются как на частном секторе, так и на доходах и расходах государственной экономики. Адаптация к этим изменениям требует систематических действий. Эта проблема не исчезнет сама собой.

• Нехватка квалифицированных рабочих является одной из самых больших проблем экономики Эстонии. Правительству необходимо работать над увеличением занятости и повышением квалификации, а также смягчением правил в отношении правил найма зарубежной рабочей силы.

• Реформы государственного управления высвободят работников государственного сектора, которых более разумно задействовать для работы в частном секторе.

8. Здравоохранение нуждается в существенном скачке развития

• Здравоохранение нуждается в дополнительных деньгах, но одного этого будет недостаточно, если не будут проведены существенные реформы и не будут использованы возможности технологий и накапливаемых данных.