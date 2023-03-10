Центральный союз работодателей направил свои ожидания представителям партий, ведущих переговоры о формировании новой коалиции. Предложения классифицированы по десяти направлениям. Согласно сообщению представителя Союза, целью предложений является экономический рост и повышение благосостояния жителей Эстонии.
Союз работодателей направил будущему правительству 10 рекомендаций
Мы публикуем предложения работодателей в различных отраслях.
1. Образование и навыки
• Реформы образования должны стать приоритетом нового правительства. От этого зависит будущее эстонского государства и экономики. Финансовое положение школ и повышение заработной платы работников образования, особенно учителей естественных наук, требуют дополнительных средств. Критическая ситуация с подготовкой нового поколения учителей, особенно в области естественных и математических наук требует быстрого разрешения.
• Необходимо значительно увеличить количество инженеров, поскольку их нехватка уже сейчас тормозит развитие экономики. Для этого нам нужно больше естественно-математических предметов и технического образования в школах. Преподавание узкой математики должно быть отменено.
• Особое внимание должно быть направлено на профессиональное образование. Необходимо повышать качество и финансирование профессионального образования, его имидж нуждается в улучшении. Образовательные программы профессионального образования и школьная сеть должны соответствовать потребностям рынка труда и изменяющимся обстоятельствам.
• Необходимо принять востребованные решения по организации школьной сети и учебных программ таким образом, который обеспечит формирование дополнительных ресурсов. Задействовать в высшем образовании элемент самофинансирования, в результате чего повысилась бы мотивация студентов к выбору востребованных на рынке труда специальностей.
2. Экономическая конкурентоспособность и экспортный потенциал
• Каждое решение в области экономической политики должно отвечать на проверочный вопрос: как оно поможет повысить конкурентоспособность эстонских предприятий и экспортные возможности на зарубежных рынках.
• Конкурентоспособная цена на энергию имеет решающее значение для бизнеса. Ждем конкретных решений о том, как государство намерено способствовать созданию новых производств (в том числе управляемых источников энергии) и ускорение процесса планирования. Инвестиционная среда, сетевые соединения, организация рынка и налоговая модель должны обеспечивать конкурентоспособную цену на энергию.
• Промышленный сектор Эстонии как крупнейший работодатель нуждается в большем внимании со стороны правительства. Эстония с открытой экономикой должна быть средой, которая будет привлекать новые инвестиции, а не отталкивать их.
• Свобода предпринимательства и налоговая среда Эстонии ценятся во всем мире. Государству не нужно уничтожать работающие решения или вмешиваться чрезмерно (в том числе в тему переговоров о зарплате).
3. Поддержка инноваций
• Добавленная стоимость экономики может быть увеличена только за счет инноваций. Это должно быть в фокусе при формировании политики
• Для повышения производительности необходимо создать лучшую инновационную экосистему в Европе. Росту добавленной стоимости и инноваций может способствовать финансовый стимул или налоговая скидка на проводимые за счет затрат компаний научно-исследовательские разработки.
4. Устойчивая бюджетная политика и стабильная налоговая система
• Мы ожидаем стабильной налоговой среды, а не увеличения налогового бремени или новых обременений.
• Текущие расходы бюджета не могут финансироваться за счет кредитов. За счет кредита можно финансировать только важные инвестиции.
• Необходимо остановить сокращение инвестиций в инфраструктуру. Необходим долгосрочный и прозрачный план государственных инвестиций, который обеспечил бы стабильность, а также работал бы контрциклично.
5. Продолжение государственной реформы и прекращение роста расходов
• Мы ожидаем возобновления реформ государственного управления, в результате которых улучшится качество услуг, снизятся затраты и трудоемкость. Нам нужен четкое руководство и план действий, как сделать государственное управление умнее и эффективнее. Необходимо положить предел быстрому росту административного бремени и бюрократии.
• Субсидии должны основываться на потребностях и быть адресными. Сеть социальной защиты необходима, но она не должна демотивировать работников, предпринимательство и уплату налогов.
• Бесплатные общественные услуги фактически не существуют, а потому не грех запрашивать долю самофинансирования при пользовании этими услугами (например, общественным транспортом).
6. Повышение гибкости рынка труда
• Быстрые изменения на рынке труда также должны быть отражены в законодательстве. И работники, и работодатели нуждаются в большей гибкости в отношении места и времени работы, нагрузки и формы контракта.
7. Решение трудового кризиса
• Эстония стоит на пороге демографического кризиса. Старение населения, снижение числа рождений и числа лиц трудоспособного возраста резко сказываются как на частном секторе, так и на доходах и расходах государственной экономики. Адаптация к этим изменениям требует систематических действий. Эта проблема не исчезнет сама собой.
• Нехватка квалифицированных рабочих является одной из самых больших проблем экономики Эстонии. Правительству необходимо работать над увеличением занятости и повышением квалификации, а также смягчением правил в отношении правил найма зарубежной рабочей силы.
• Реформы государственного управления высвободят работников государственного сектора, которых более разумно задействовать для работы в частном секторе.
8. Здравоохранение нуждается в существенном скачке развития
• Здравоохранение нуждается в дополнительных деньгах, но одного этого будет недостаточно, если не будут проведены существенные реформы и не будут использованы возможности технологий и накапливаемых данных.
• Здравоохранение нуждается в большем привлечении частного капитала и конкуренции, большем количестве цифровых решений и фокусе на результатах лечения, а не на процессах.
• Необходимо постоянно решать проблему нехватки кадров в сфере здравоохранения, начиная с перераспределения рабочих задач и связи гигиены труда с первичной медицинской помощью.
• Мы хотим увеличения и расширения налоговых льгот для расходов работодателей, направленных на профилактику и сохранение здоровья. Помимо медосмотров, это также касается медицинских услуг, лекарств и медицинских изделий.
9. Разумное управление зеленым поворотом
• Зеленой поворотом необходимо управлять с умом и учитывать конкурентоспособность экономики. Для этого нам нужен конкретные ответственное лицо и долгосрочный план действий.
• «Зеленый министр» и Закон о климате помогут только в том случае, если они улучшат управление процессами, повысят юридическую ясность и обеспечат надежность инвестиций. Зеленая революция не увенчается успехом, если она будет продавливаться только в виде ненужных отчетных обязательств.
• Для устойчивого развития нужны новые знания и технологии, при создании которых государство также играет важную роль. Необходим реалистичный график для новых инвестиций и внедрения технологий.
10. Инклюзивная, современная и профессиональная культура управления
• Все большие планы не будут реализованы и кризисы не будут разрешены, если при управлении этими процессами не будет достаточно опытных и профессиональных людей с широким кругозором. Это касается и политиков, и чиновников, и руководителей государственных компаний.
• Мы хотим видеть компетентных и открытых министров с современной культурой управления, для которых важна деловая среда и репутация Эстонии. Надеемся на тесное и конструктивное сотрудничество с организациями предпринимателей.