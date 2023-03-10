Министр внутренних дел о задержании Айво Петерсона: его результат на выборах тут ни при чем

«Я давно говорил, что волноваться не нужно: Полиция безопасности делает свое дело. Для людей, которые работают против безопасности Эстонии, которые оправдывают войну против Украины, на основании закона будут последствия», - сказал министр.

По его словам, ни одна партия не может осуждать другую политическую партию, но наши органы безопасности и охраны правопорядка могут делать то, что в таком случае необходимо. Политики и министры не вмешиваются в работу правоохранительных органов.

На вопрос о том, не выглядит ли этот арест как политическое преследование тех, кто набрал на выборах много голосов, министр ответил: «Слушайте, Петерсон же не набрал больше всех голосов! И он не один участвовал в выборах. Раньше уже были случаи задержания политиков, которые совершали что-то неправомерное. Даже неприкосновенность членов парламента снимали и отдавали их под суд. Почему кто-то в данном случае должен оставаться неприкосновенным только потому, что участвовал в выборах?».