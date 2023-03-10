Эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR объявила о подписании договор поручения с предприятием Riigi Kinnisvara AS на организацию государственных закупок, необходимых для строительства нового дома для телевидения.
ERR запустили процесс строительства нового теледома
ERR запустили процесс строительства нового теледома
По соглашению с Riigi Kinnisvara AS (RKAS) подготовка организации государственных закупок займет до трех месяцев, после чего можно будет объявить тедер для поиска застройщика.
Нынешнее, старое здание телекомпании ERR не отвечает требованиям безопасности, и проект строительства нового здания готов.
Строительство нового теледома обойдется примерно в 65 миллионов евро, из которых инвестиции из государственного бюджета составят 53,5 миллиона.