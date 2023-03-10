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ERR запустили процесс строительства нового теледома

rus.postimees.ee
ERR запустили процесс строительства нового теледома
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Победитель архитектурного конкурса нового теледома ERR «Зеленый экран».
Победитель архитектурного конкурса нового теледома ERR «Зеленый экран». Фото: Eskiis/Kadarik Tüür/arhitektid

Эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR объявила о подписании договор поручения с предприятием Riigi Kinnisvara AS на организацию государственных закупок, необходимых для строительства нового дома для телевидения.

По соглашению с Riigi Kinnisvara AS (RKAS) подготовка организации государственных закупок займет до трех месяцев, после чего можно будет объявить тедер для поиска застройщика.

Нынешнее, старое здание телекомпании ERR не отвечает требованиям безопасности, и проект строительства нового здания готов.

Строительство нового теледома обойдется примерно в 65 миллионов евро, из которых инвестиции из государственного бюджета составят 53,5 миллиона.

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