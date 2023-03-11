Не помогайте Путину ⟩ Как остановить войну у себя в головах: кино, знающее ответ

Егор. Алекс и Галя – совершенно удивительный случай. Алекс из России, у него гражданство России, он говорит по-русски. Галя в фильме, как и в жизни сейчас, говорит только на украинском. Дело было так. Моя мама перепостила в Facebook тюремные заметки Ильи Яшина и написала, что книга, которую он напишет, станет бестселлером. В комментарии к ней пришел какой-то аккаунт с ником «Алекс Стоун» и непонятной аватаркой, оставив запись: «Нет, вот когда моя жена выпустит книгу, тогда и посмотрим, что станет бестселлером».

Понятно, что мама раздражилась, но зашла к человеку на страничку и увидела, что он живет в Украине. Ну и написала, что противопоставлять не стоит, зато можно в фильме поучаствовать, который она вместе с сыном делает. И Алекс ответил, что грубить не хотел, а если его история нам интересна, готов поделиться.

История любви

Имя Алекса при рождении – Екатерина Леонова. Она выросла в Москве и до самого отъезда работала шеф-поваром в ресторане мексиканской кухни при крафтовой пивной. Она копила деньги на операцию по смене пола, но цена постоянно росла. Поэтому пока переход ограничивается выбором гендерно-нейтрального имени.

Как многие в России, Алекс был связан с Украиной. У его семьи был домик в Славянске – том самом городе на Донбассе, который весной 2014 года захватил отряд российских диверсантов под командованием тогда малоизвестного Игоря Гиркина, взявшего себе воинственный псевдоним «Стрелков». Алекс не жил в Украине постоянно до активной фазы войны.

Он познакомился с Галиной по интернету во время пандемии COVID 19. Оказалось, что Галина тоже с Донбасса – ее родной город Антрацит был оккупирован Россией в 2014 году. Но еще в начале 2000-х она переехала с матерью в Москву. У нее оставалось гражданство Украины. Вместе с Алексом они хотели уехать в страну, где им удалось бы зарегистрировать отношения. С началом полномасштабного вторжения Алекс как гражданин РФ потерял возможность выехать в Европу через Польшу вместе с Галиной. Поэтому они отправились из Москвы в Белгород, к изумлению погранслужб обоих стран перешли сухопутную границу и оказались под обстрелами в Харькове.

Подробнее об истории Алекса и Гали – в статье Маши Гессен в журнале The New Yorker.