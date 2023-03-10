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Две пропавшие девочки нашлись: полиция раскрыла подробности

rus.postimees.ee
Две пропавшие девочки нашлись: полиция раскрыла подробности
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Фото: Urmas Luik

В пятницу полиция обратилась за помощью в поисках 13-летней Арабеллы и ее подруги, 13-летней Марты, которые утром ушли из дома в волости Харку и не вернулись.

Утром в пятницу Арабелла вышла из дома в волости Харку, чтобы пойти в школу, но до школы девочка так и не добралась. Родители не смогли с ней связаться. Предполагалось, что она и ее подруга Марта могла находиться и в Пярну.

В субботу утром пресс-служба полиции сообщила, что девочек нашли в одной из гостиниц города Пярну. С ними все в порядке.

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