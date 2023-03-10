Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Арабеллы

Сегодня утром Арабелла вышла из дома в волости Харку, чтобы пойти в школу. Девочка не дошла до школы, и ее родители не смогли с ней связаться. Она может находиться и в Пярну.

Арабелла ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы до плеч. Когда она вышла из дома, на ней была длинная темно-синяя куртка с капюшоном, белая флисовая кофта с капюшоном, черная шапка и белые кроссовки.

Арабелла. Фото: Politsei

Полиция связалась с друзьями и родственниками Арабеллы и проверила ее возможное местонахождение, однако пока найти ее не удалось.