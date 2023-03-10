Эстонский офицер, погибший на Украине: «Легче воевать сегодня там, чем потом здесь»

Офицер Иво Юрак вступил в Украинский интернациональный легион осенью прошлого года и, как сообщается, был убит артиллерийским огнем под Бахмутом в Донецкой области во вторник. Насколько известно общественности, это первый эстонец, потерявший жизнь в полномасштабной украинской войне.

Каймо Вахтра, инструктор по работе с молодежью дружины Валгамааского подразделения Кайтселийта, назвал Иво Юрака своим хорошим товарищем и сказал, что пока не хочет воспринимать эту новость как окончательную правду. «Лично я еще не похоронил Иво в своем сердце, потому что на войне, и особенно на поле боя, многое происходит, когда речь идет об идентификации людей», - сказал Вахтра в пятницу днем.

«Но если это правда, то мы потеряли очень хорошего офицера и гражданина Эстонии, а я потерял очень хорошего друга, - сказал Вахтра. - Сам Иво прекрасно знал, почему он поехал в Украину. Говоря его словами, нам легче воевать сегодня там, чем потом здесь».

По словам Вахтра, Юрак руководствовался принципом, что мы должны использовать возможность, которая у нас есть сегодня, и внести свой вклад в Украину. «Второй причиной было получение опыта в Украине, которым он был готов поделиться здесь. Он приехал помочь нам в Эстонию прямо во время своего отпуска, чтобы передать знания, которые он получил на поле боя», - добавил он.