«Новости в 7» за 10 марта: политолог о перспективах новой коалиции, выставка фотографий о жизни беженцев, как индийцы встречают весну и яркий показ эстонского модного бренда

Сегодня в выпуске:

- Продолжаются переговоры трех политических партий по созданию правящей коалиции. Окажется ли успешным этот либеральный союз и каких шагов нам ожидать от будущего правительства - эти и другие вопросы обсудим с гостем нашей программы, политологом Пеэтером Таймом

- Новости Эстонии: Мид российской федерации заявил о внесении 144-х граждан Эстонии, Латвии и Литвы в «черный список», опасная бактерия обнаружена еще в одном водном центре Тарту, проверки проходят и в Таллинне; с 1 апреля больничная касса станет Кассой здоровья - что еще изменится, кроме названия?

- На площади Вабадузе в Таллинне открылась фотовыставка «Я выбираю жизнь», которая рассказывает истории прибывших в Эстонию военных беженцев из Украины. Авторы работ и жители столицы поделились своими впечатлениями с нашей съемочной группой

- Яркий и образный символ победы добра над злом. В Индии состоялся традиционный праздник красок Холи.

- Международная панорама: стрельба в церкви свидетелей Иеговы в Гамбурге, трагическое столкновение поезда и автобуса в Нигерии и необычная пернатая лесная гостья в Санкт-Петербурге

- Популярный местный модный дизайнер представил новую коллекцию одежды для дома и самых интимных моментов жизни. Почему модели сначала не решались выйти на подиум, кому предназначены эти творения и при чем здесь шибари - в нашем репортаже.