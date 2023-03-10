В понедельник в Таллинне стартует первый этап работ по строительству трамвайной линии в Старый порт, что повлечет за собой реорганизацию движения транспорта в центре города.
На следующей неделе в Таллинне начнется строительство новой трамвайной линии
Строительные работы начнутся на улицах Гонсиори и Лайкмаа, сообщила Таллиннская горуправа. В понедельник в 10:00 начнутся работы на разделительном островке улицы Лайкмаа (отрезок между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе). С 11 часов понедельника будет закрыто движение на отрезке улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города.
Во вторник в 8:00 будет закрыто движение по улице Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе. Двустороннее движение (по одной полосе в каждом направлении) будет перенесено на другую сторону улицы Лайкмаа. Пешеходы смогут передвигаться по обеим сторонам улицы.
«Хотя морозная погода не позволила нам начать работы на этой неделе, при составлении графика работ мы учитывали возможные непредвиденные обстоятельства, и недельная задержка не окажет существенного влияния на график строительства, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - С началом строительных работ изменится и организация движения в центре города. Мы надеемся на понимание горожан и просим соблюдать временную организацию движения».
Работы в районе порта начнутся в конце следующей недели или после 20 марта - будет закрыто движение по улице Кай. Доступ к порту и круизному терминалу будет обеспечен в течение всего периода строительства.
Первый этап работ обусловил изменения в движении семи автобусных линий – в объезд направлены автобусы маршрутов № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На автобусных остановках размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения. Информацию об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта можно найти здесь.
Свежую информацию о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна здесь.
Создание новой трамвайной линии предполагает проведение масштабных строительных работ. Они будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. С улицы Кивисилла трамвай будет поворачивать налево на улицу Гонсиори. Далее трасса будет проложена через улицы Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри до портовой территории. Затем трамвайные пути будут пролегать через улицы Лаэва, Куунари и Кай до А-терминала, далее - по улицам Логи и Румби, проходя мимо Горхолла. Возле Котла культуры новая трасса соединится с имеющимися трамвайными путями, ведущими от бульваров Мере и Пыхья в направлении Копли. Согласно нынешним планам, второй этап работ начнется 4 апреля.
В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия, однако укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.
Стоимость создания трамвайного пути составляет около 46 млн евро (вкл. налог с оборота и услуги по надзору собственника). Трамвайная трасса будет построена при поддержке Фонда восстановления и устойчивости ЕС в объеме 26 млн евро.