В Таллинне начинается строительство новой трамвайной линии

Строительные работы начнутся на улицах Гонсиори и Лайкмаа, сообщила Таллиннская горуправа. В понедельник в 10:00 начнутся работы на разделительном островке улицы Лайкмаа (отрезок между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе). С 11 часов понедельника будет закрыто движение на отрезке улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города.

Во вторник в 8:00 будет закрыто движение по улице Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе. Двустороннее движение (по одной полосе в каждом направлении) будет перенесено на другую сторону улицы Лайкмаа. Пешеходы смогут передвигаться по обеим сторонам улицы.

«Хотя морозная погода не позволила нам начать работы на прошлой неделе, при составлении графика работ мы учитывали возможные непредвиденные обстоятельства, и недельная задержка не окажет существенного влияния на график строительства, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - С началом строительных работ изменится и организация движения в центре города. Мы надеемся на понимание горожан и просим соблюдать временную организацию движения».

Работы в районе порта начнутся в конце следующей недели или после 20 марта - будет закрыто движение по улице Кай. Доступ к порту и круизному терминалу будет обеспечен в течение всего периода строительства.