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Министр здравоохранения и труда: сейчас сокращают меньше людей, чем год назад

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Министр здравоохранения и труда: сейчас сокращают меньше людей, чем год назад
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Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон.
Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон. Фото: Sille Annuk

Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон сказал газете Pealinn, что рост числа безработных в начале года - это нормальное явление, поскольку компании принимают важные решения в конце года, и с этим также связаны увольнения.

«В конце года компании традиционно строят планы на новый год, и именно тогда, помимо всего прочего, происходит наибольшее количество увольнений. Поэтому уровень безработицы в начале года всегда выше, чем во все остальные месяцы. Если не учитывать повышение процентных ставок, предприятиям сейчас немного легче», - сказал Петерсон.

Он отметил, что сейчас в месяц происходит примерно от 1 700 до 2 000 увольнений, тогда как год назад этот показатель был еще выше.

По словам Петерсона, большинству уволенных относительно легко найти новую работу из-за нехватки рабочей силы.

По последним данным, в Эстонии зарегистрировано 55 100 безработных, из которых 6500 - украинские военные беженцы. По словам Петерсона, многие украинцы, живущие в Эстонии, уже нашли работу.

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