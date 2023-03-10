Министр здравоохранения и труда: сейчас сокращают меньше людей, чем год назад

«В конце года компании традиционно строят планы на новый год, и именно тогда, помимо всего прочего, происходит наибольшее количество увольнений. Поэтому уровень безработицы в начале года всегда выше, чем во все остальные месяцы. Если не учитывать повышение процентных ставок, предприятиям сейчас немного легче», - сказал Петерсон.

Он отметил, что сейчас в месяц происходит примерно от 1 700 до 2 000 увольнений, тогда как год назад этот показатель был еще выше.

По словам Петерсона, большинству уволенных относительно легко найти новую работу из-за нехватки рабочей силы.