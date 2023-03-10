ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ ⟩ Четыре рекомендации, которые помогут успешно продать подержанный автомобиль

Помимо внешней красоты, продаваемый автомобиль должен быть еще и технически исправен. Для покупателя очень важно знать, что машина регулярно проходила все техническое обслуживание, предусмотренное заводом-изготовителем. Если срок очередного технического обслуживания уже приближается, то перед продажей стоит его выполнить. Для покупателя это будет служить подтверждением того, что ему не потребуется сразу же вкладывать в машину деньги.

Даже если привести машину в порядок очень дорого, это все равно стоит сделать перед ее продажей. Продать автомобиль в хорошем состоянии проще, и вы сможете запросить за него более высокую цену - обычно покупатель готов платить за «полный комплект» больше.

Сделайте хорошие фотографии вашей машины

Хорошие фотографии, приложенные к объявлению о продаже, очень важны - они помогают привлечь внимание потенциальных покупателей. У неопытного продавца автомобиля всегда возникает много вопросов по этому поводу - с какого ракурса фотографировать, где лучше фотографировать и что вообще фотографировать у машины.

Автомобиль должен быть чистым, и из салона и багажника нужно убрать все личные вещи. Далее следует подобрать подходящий для фотосъемки свет, потому что снимки, сделанные в темноте, всегда получаются не слишком впечатляющими. Идеальные фотографии автомобиля можно сделать, например, на закате или в очень солнечный день. Тогда все детали автомобиля будут хорошо прорисовываться, и на фотографии будет приятно смотреть.