Олег Иванов о задержании соратника: наши органы обожают арестовывать людей в пятницу

- Что вам известно о задержании Айво Петерсона?

- Как вы знаете, в пятницу перед выборами прокуратура объявила, что по их мнению Айво Петерсон не нарушал законы Эстонии. В понедельник он вернулся из Россиии прямо на границе его 8 часов допрашивали сотрудники КАПО. Они получили ответы на свои вопросы, насколько я знаю, и отпустили его. Ночью с четверга на пятницу они уже пришли в дом и задержали на 48 часов. Подозревают его в том, что он сотрудничает с русскими спецслужбами. Честно говоря, для меня это новость. Я так не думаю, потому что это, во-первых, очень глупо.

Во-вторых, мы прекрасно понимаем ситуацию и мы не дадим ни одного повода даже даже думать об этом, а не то, чтоб действительно сотрудничать. Наши интересы не в России и не на Западе, наши интересы в Эстонии. Ни с какими спецслужбами он не сотрудничает, я тем более.

- Кто еще был задержан?

- Задержан был еще Дмитрий Роотс. Он выезжал из Эстонии в Россию. По моим данным, адвокат сейчас выясняет ситуацию. Пока ничего неизвестно. Мы, конечно, будем за него биться, в обиду не дадим, будем его защищать.

- Что собираетесь предпринимать?