В ночь на 10 марта Департаментом полиции безопасности был задержан у себя дома в Нарва-Йыэсуу лидер движения Koos Айво Петерсон. В субботу Петерсон и его соратник по политической работе Олег Иванов собирались проводить собрание и обсуждать создание партии. Rus.Postimees дозвонился Иванову чтобы узнать его мнение о произошедшем.
Олег Иванов о задержании соратника: наши органы обожают арестовывать людей в пятницу
- Что вам известно о задержании Айво Петерсона?
- Как вы знаете, в пятницу перед выборами прокуратура объявила, что по их мнению Айво Петерсон не нарушал законы Эстонии. В понедельник он вернулся из Россиии прямо на границе его 8 часов допрашивали сотрудники КАПО. Они получили ответы на свои вопросы, насколько я знаю, и отпустили его. Ночью с четверга на пятницу они уже пришли в дом и задержали на 48 часов. Подозревают его в том, что он сотрудничает с русскими спецслужбами. Честно говоря, для меня это новость. Я так не думаю, потому что это, во-первых, очень глупо.
Во-вторых, мы прекрасно понимаем ситуацию и мы не дадим ни одного повода даже даже думать об этом, а не то, чтоб действительно сотрудничать. Наши интересы не в России и не на Западе, наши интересы в Эстонии. Ни с какими спецслужбами он не сотрудничает, я тем более.
- Кто еще был задержан?
- Задержан был еще Дмитрий Роотс. Он выезжал из Эстонии в Россию. По моим данным, адвокат сейчас выясняет ситуацию. Пока ничего неизвестно. Мы, конечно, будем за него биться, в обиду не дадим, будем его защищать.
- Что собираетесь предпринимать?
- У нас была, у нас была задача завтра учредить партию и мы должны были это сделать вместе. Теперь я буду делать это один, и все сторонники Koos будут входить в эту партию. Ничего мы останавливать не будем. Это запугивание, конечно же, мы это прекрасно понимаем. Я действую строго в рамках правового поля, и Koos будет действовать строго в рамках правового поля.
Насколько я понимаю, 48 начали отсчитываться с момента задержания. До воскресенья следователь должен принять решение о том, останется ли Айво в камере еще на два месяца или его выпустят в воскресенье. Но я подозреваю, что никакого решения на выходных мы не дождемся. Пятница это их любимый день, вот они прямо обожают арестовывать в пятницу, чтобы в выходные затруднить жизнь людям.
Мы будем ждать каких-то известий в понедельник, но мы будем бороться за его. И люди поддерживают. Наши люди в шоке. Они понимают, что началась борьба против них. И вообще мы думаем, что это, что этот арест - это следствие вот той истерии, которая в медиа всю неделю была.
- Что вы имеете ввиду?
- Юри Ратас тут рассказывал, что нас нельзя до выборов допускать. Во эти центристы, которые, якобы, борются за русских, нам русским рассказывают, что нас нельзя допускать до выборов! Яна Тоом показала свое лицо: рассказывала людям, что они в помойку выкинули голоса. Вы посмотрите, что она заявляла вообще! Устроили в медиа истерику, вместо того, чтобы честно проанализировать, почему 15 процентов людей проголосовали за нас. И еще как минимум в два, а то и в три раза больше людей нас поддерживают. Это «серопаспортники» и граждане России, живущие в Эстонии. Этот арест - это сделано для устрашения нас и всех, кто нас поддерживает. Я надеюсь, что вы сделаете свою работу честно и поставите все так, как я сказал.