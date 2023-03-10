«Я собираю предвыборные плакаты, чтобы накрывать ими дрова». Что будет с предвыборными плакатами после выборов?

Таави, проживающий в Тырва, разместил в группе Facebook «Tõrvakas» объявление о том, что его интересуют предвыборные плакаты. Таави пишет: «Собираю предвыборные плакаты. Чем больше размер, тем лучше. Партия не имеет значения».

«Повторное использование - это попса!», - говорит Ева, которая оставила комментарий к этому посту. Таави также разместил это же объявление в группе Facebook «Бесплатные вещи», где пост вызвал многочисленные комментарии.

Каролине, например, сказала: «Ну, я не знаю, находятся ли ваши дрова в надежных руках с этой Реформой. Что будет, если в один прекрасный день их не останется?»

Хели тоже не доверила бы плакату дрова. «Возьмите Реформ, вы быстро избавитесь от дров», - говорит она.

Этот материал для рекламных плакатов действительно очень хороший. Я также использовала его для покрытия всевозможных вещей. Он служит очень долго и не рвется на ветру», - говорит Мати.

В комментариях Таави советует написать политическим партиям и попросить у них плакаты.

Таави сказал Elu24, что он не единственный, кто нахолит им новое применение. «Есть много заинтересованных людей. На самом деле, желающих довольно много», - сказал он. Если кто-то хочет отдать плакаты Таави, с ним можно связаться по адресу taavi0208@icloud.com.

Дрова, которые ждут, чтобы их накрыли предвыборными плакатами. Фото: Erakogu

Что будет с плакатами?