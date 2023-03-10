Таави, житель Тырва, сообщает в социальных сетях, что он ждет снятые с улиц предвыборные плакаты. «Я собираю предвыборные плакаты. Чем больше размер, тем лучше», - говорит мужчина, который планирует дать плакатам новую жизнь в качестве накидки для дров. Оказывается, из предвыборных плакатов можно сделать даже сумки, сообщает портал Elu24.
«Я собираю предвыборные плакаты, чтобы накрывать ими дрова». Что будет с предвыборными плакатами после выборов?
Таави, проживающий в Тырва, разместил в группе Facebook «Tõrvakas» объявление о том, что его интересуют предвыборные плакаты. Таави пишет: «Собираю предвыборные плакаты. Чем больше размер, тем лучше. Партия не имеет значения».
«Повторное использование - это попса!», - говорит Ева, которая оставила комментарий к этому посту. Таави также разместил это же объявление в группе Facebook «Бесплатные вещи», где пост вызвал многочисленные комментарии.
Каролине, например, сказала: «Ну, я не знаю, находятся ли ваши дрова в надежных руках с этой Реформой. Что будет, если в один прекрасный день их не останется?»
Хели тоже не доверила бы плакату дрова. «Возьмите Реформ, вы быстро избавитесь от дров», - говорит она.
Этот материал для рекламных плакатов действительно очень хороший. Я также использовала его для покрытия всевозможных вещей. Он служит очень долго и не рвется на ветру», - говорит Мати.
В комментариях Таави советует написать политическим партиям и попросить у них плакаты.
Таави сказал Elu24, что он не единственный, кто нахолит им новое применение. «Есть много заинтересованных людей. На самом деле, желающих довольно много», - сказал он. Если кто-то хочет отдать плакаты Таави, с ним можно связаться по адресу taavi0208@icloud.com.
Что будет с плакатами?
Чтобы узнать, что будет с плакатами после выборов, мы обратились в рекламные агентства и спросили их.
Кристийна Сепп, управляющий директор JCDecaux Eesti OÜ, говорит, что после завершения избирательных кампаний плакаты будут доставлены на склад JCDecaux, где их отсортируют и передадут партнерам по утилизации отходов, которые организуют переработку.
«Бумажные плакаты перерабатываются, например, в газетную бумагу, чертежную бумагу, гофрокартон и другие переработанные бумажные материалы. Плакаты с больших рекламных щитов перерабатываются в различные пластиковые вещи, в зависимости от материала, которые используются для изготовления уличной мебели, такой как парковые скамейки, цветочные горшки, террасы, заборы, или для производства тепловой энергии», - сказала Сепп.
Что касается цены, которую клиент должен заплатить за рекламный плакат, Сепп говорит, что стоимость рекламной кампании зависит от места и периода размещения, а также от размера рекламного плаката.
Представитель рекламной компании Clyde OÜ говорит, что предвыборные плакаты после размещения утилизируются, как и все остальные плакаты. «Они отправятся на завод по утилизации отходов, где их переработают», - заявил он.
«Цены варьируются в зависимости от того, сколько стоит конкретное место для размещения рекламы и на какой высоте она будет установлена. Размер плаката также является фактором, и, наконец, в зависимости от места, существует налог на рекламу. Стоимость одного только изделия составляет в среднем 15 евро за квадратный метр», - сообщила Clyde OÜ.
Viru Reklaami Agentuur, с другой стороны, возвращает всю уличную рекламу клиенту в соответствии с договоренностью. «К сожалению, мы не разглашаем цены, так как это конфиденциальная информация».
Elu24 также спросил у AS Eesti Keskkonnateenused, ведущего эстонского концерна по управлению отходами и коммунальным услугам, что они делают с предвыборной рекламой. Арго Лууде, председатель правления AS Eesti Keskkonnateenused, сказал: «Если материал для такой рекламы подходит, и мы его получим, мы сделаем из него мешки для мусора. Однако мы получаем не так много такого материала».
«На данный момент у нас нет сумки, сделанной из предвыборной рекламы, чтобы показать вам, потому что реклама была только что снята, но вот пример сумки, сделанной из другой рекламы», - говорит Лууде и делится фотографиями с редакцией Elu24.