Вход в э-обслуживание Eesti Energia был нарушен со вчерашнего дня из-за большого интереса к смене пакета электроэнергии.
Переключение пакетов электроэнергии через э-обслуживание перегрузило систему Eesti Energia
В определенное время некоторые клиенты не могли войти в э-обслуживание, потому что в это же время большое количество клиентов уже занимались своими делами в э-обслуживании, например, меняли свой пакет электроэнергии», - сказала Даяна Тийтсаар, руководитель рынка Eesti Energia Eesti.
«Хотя предложение более дешевого пакета электроэнергии для существующих клиентов универсальной услуги действует до 24 марта, интерес людей к более дешевой цене был очень высок уже в четверг и остается высоким в пятницу, что значительно увеличило количество посещений нашего электронного сервиса», - добавила Тийтсаар, посоветовав клиентам, которые не смогли войти в электронный сервис, попробовать посетить его в другое время.
Она также сказала, что количество звонков в службу поддержки клиентов также увеличилось, причем в пятницу служба поддержки клиентов уже получила больше обращений клиентов, чем в рекордный день прошлого года, когда была создана система универсальной услуги. За день в службу поддержки клиентов поступило около 4 000 звонков, и всем тем, кто не смог дозвониться сразу, сотрудники службы поддержки перезвонят позже.
Сделанное через э-обслуживание клиентам универсальной услуги Eesti Energia предложение выбрать пакет электроэнергии по фиксированной цене 15,89 центов/кВтч на шесть месяцев действует до 24 марта. В этом случае договор на электроэнергию будет действовать задним числом с 1 марта.