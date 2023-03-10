Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Переключение пакетов электроэнергии через э-обслуживание перегрузило систему Eesti Energia

rus.postimees.ee
Переключение пакетов электроэнергии через э-обслуживание перегрузило систему Eesti Energia
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Домашняя страница Eesti Energia.
Домашняя страница Eesti Energia. Фото: Konstantin Sednev

Вход в э-обслуживание Eesti Energia был нарушен со вчерашнего дня из-за большого интереса к смене пакета электроэнергии.

В определенное время некоторые клиенты не могли войти в э-обслуживание, потому что в это же время большое количество клиентов уже занимались своими делами в э-обслуживании, например, меняли свой пакет электроэнергии», - сказала Даяна Тийтсаар, руководитель рынка Eesti Energia Eesti.

«Хотя предложение более дешевого пакета электроэнергии для существующих клиентов универсальной услуги действует до 24 марта, интерес людей к более дешевой цене был очень высок уже в четверг и остается высоким в пятницу, что значительно увеличило количество посещений нашего электронного сервиса», - добавила Тийтсаар, посоветовав клиентам, которые не смогли войти в электронный сервис, попробовать посетить его в другое время.

Она также сказала, что количество звонков в службу поддержки клиентов также увеличилось, причем в пятницу служба поддержки клиентов уже получила больше обращений клиентов, чем в рекордный день прошлого года, когда была создана система универсальной услуги. За день в службу поддержки клиентов поступило около 4 000 звонков, и всем тем, кто не смог дозвониться сразу, сотрудники службы поддержки перезвонят позже.

Сделанное через э-обслуживание клиентам универсальной услуги Eesti Energia предложение выбрать пакет электроэнергии по фиксированной цене 15,89 центов/кВтч на шесть месяцев действует до 24 марта. В этом случае договор на электроэнергию будет действовать задним числом с 1 марта.

Ключевые слова
Наверх