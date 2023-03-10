Переключение пакетов электроэнергии через э-обслуживание перегрузило систему Eesti Energia

В определенное время некоторые клиенты не могли войти в э-обслуживание, потому что в это же время большое количество клиентов уже занимались своими делами в э-обслуживании, например, меняли свой пакет электроэнергии», - сказала Даяна Тийтсаар, руководитель рынка Eesti Energia Eesti.

«Хотя предложение более дешевого пакета электроэнергии для существующих клиентов универсальной услуги действует до 24 марта, интерес людей к более дешевой цене был очень высок уже в четверг и остается высоким в пятницу, что значительно увеличило количество посещений нашего электронного сервиса», - добавила Тийтсаар, посоветовав клиентам, которые не смогли войти в электронный сервис, попробовать посетить его в другое время.

Она также сказала, что количество звонков в службу поддержки клиентов также увеличилось, причем в пятницу служба поддержки клиентов уже получила больше обращений клиентов, чем в рекордный день прошлого года, когда была создана система универсальной услуги. За день в службу поддержки клиентов поступило около 4 000 звонков, и всем тем, кто не смог дозвониться сразу, сотрудники службы поддержки перезвонят позже.