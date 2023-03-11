Евросоюз приостановил постепенный переход на электромобили к 2035 году

Запрет двигателей внутреннего сгорания в Европе под угрозой или, как минимум, отсрочен, поскольку ряд стран выступили против тотального перехода на электромобили. Во главе протеста Германия и Италия, где базируются автоконцерны Ferrari и Porsche.

Страны попросили ввести исключение для автомобилей, работающих на синтетическом топливе; также среди недовольных оказались Болгария, Польша и Чехия.

«Германия хочет получить небольшое исключение, но в целом Берлин поддерживает саму идею, поскольку тема очень важна, ведь на транспортный сектор Европы приходится 25% от всего объема выбросов CO2. И для достижения климатической нейтральности нужно этот объем уменьшить», - объяснила глава офиса Европейской комиссии в Эстонии Вийвиан Лоонела.