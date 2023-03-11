Фото: новый дом на северном побережье Эстонии ждет покупателя

Расположенный примерно в 35 километрах от центра Таллинна, этот дом стоит в красивом сосновом лесу, недалеко от моря, на участке площадью 3 312 м2.

Фото: KV.EE

Дом с открытой планировкой построен в 2022 году и состоит из кухни-гостиной, двух спален, спальни-кабинета, сауны с душем, туалета и вместительной гардеробной. С южной стороны находится терраса площадью 80 м2. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом, также есть полы с подогревом.

Фото: KV.EE

Дом, расположенный всего в 350 метрах от моря, отлично подойдет как для летнего, так и для круглогодичного проживания. С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.