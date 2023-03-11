Во время локдауна хозяйка квартиры поняла, что это не тот интерьер, в котором ей хочется состариться. И затеяла ремонт, - пишет журналист портала Houzz Беа Гонзалес.
Фото «до и после»: светлая квартира с гнездом для рыжего кота
Ева Обрегон живет в этой квартире в центре Мадрида уже 15 лет. «Во время локдауна мне казалось, что стены смыкаются вокруг. Я даже подумывала о переезде в более просторный дом за городом. Но на самом деле переезжать не хотелось: мне нравится этот район, Лавапьес, а также то, что квартира очень светлая», — рассказывает хозяйка квартиры.
Около десяти лет назад она сделала ремонт, и квартира немного обветшала: во время локдауна сломался обогреватель, кухню затопило, стены не мешало бы перекрасить. «Мой брат, который живет в США, отремонтировал свой дом с помощью Houzz и порекомендовал мне сайт. Здесь я нашла своего дизайнера», — рассказывает Ева.
О ПРОЕКТЕ
Кто здесь живет: Ева Обрегон и ее кот Морган
Где: Лавапьес, Мадрид, Испания
Размер: 31 кв.м
Бюджет: 24 500 евро, включая 11 000 евро на столярные изделия и 4 500 евро на бытовую технику и сантехнику
Дизайн интерьера: StudioMadera s.l.
Съемка: Карла Капдевила / ©Houzz Испания 2022
«Несколько дней я даже гуглила, как сделать ремонт самостоятельно, потом хотела делать ремонт по частям. Теперь я признаю, что это была плохая идея. Любой ремонт требует профессионала», — говорит Ева. В итоге она осталась очень довольна своим выбором дизайнера на Houzz.
Фото «До»
На стенах был слой штукатурки в четыре сантиметра. После того как его сняли, оказалось, что в массивных балках завелся древоточец. К счастью, оригинальная древесина 1809 года оказалась в хорошем состоянии.
В планировке квартиры было несколько проблем: мало места для хранения, в гостиной было негде поставить диван-кровать, неудобный путь в спальню.
«Занимаясь этим проектом, я понял, что всегда нужно сообщать клиенту обо всем, что, по вашему мнению, нужно сделать в квартире. Даже если, как в данном случае, это увеличивает его расходы. Снос стен и восстановление конструкции обошлись на 3-4 тысячи евро дороже, чем было предусмотрено в первоначальном бюджете», — говорит дизайнер проекта Нуньес.
Благодаря круговой планировке, квартира кажется просторнее. Удалось разместить необходимое количество мебели, а свет заливает пространство, потому что все помещения соединены между собой.
«Это квартира, в которой я буду жить на пенсии. Именно поэтому мне было так важно вложиться в качественный ремонт, сделать все удобно», — рассказывает хозяйка. В общей сложности ремонт занял четыре месяца.
«Изначально Ева хотела пробковый пол, но варианты пробки, доступной нам на тот момент, выглядели скучновато. В итоге мы выбрали ламинат, а пробковой сделали стену рабочей зоны», — рассказывает дизайнер.
Чтобы максимально использовать пространство, большинство столярных изделий пришлось делать на заказ по мерке помещения. Остров со встроенным книжным шкафом, выходящим в сторону гостиной, хозяйка увидела в другом проекте StudioMadera и сохранила себе в альбом идей.
На прежней кухне приходилось мыть посуду, уткнувшись взглядом в стену. Теперь хозяйка может смотреть из окна на город, когда ополаскивает тарелки. Справа от раковины установили посудомоечную машину — на прошлой кухне для нее не удавалось найти место.
На консоли при входе удобно оставлять ключи или ставить сумочку. Серая стена скрывает дверь в ванную комнату. «Игра с серым, белым и деревом делает квартиру более радостной и динамичной», — считает дизайнер.
На фото — окрашенный угол стены между ванной и кухней. Это единственная перегородка в комнате, которую не демонтировали в ходе ремонта. Остальные снесли и возвели заново.
Это ракурс на рабочую зону от входа в квартиру. На переднем плане видна консоль в прихожей и торцевая полка.
Ева говорит, что ее коту Моргану пришлось нелегко во время ремонта — съемная квартира, которую арендовали на это время, была довольно темной. Теперь кот радостно носится по всей квартире и осваивает разные уголки. Одно из любимых мест — верхушка шкафа за спинкой рабочего кресла хозяйки.
У Моргана также есть свое особое место в квартире — здесь стоит лоток. А чтобы наполнитель с лап не разносился по всей квартире, предусмотрен коврик.
«Всем, кто планирует ремонт, я бы советовала довериться профессионалам. Слушать, что именно они предлагают. Я долгие годы занимаюсь реставрацией произведений искусства и поэтому я знаю, как важно восстановить структуру. Я очень благодарна Хорхе и его команде», — говорит Ева Обрегон.
Еще больше фото и планов квартиры до и после ремонта находятся ЗДЕСЬ.