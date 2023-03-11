Фото «до и после»: светлая квартира с гнездом для рыжего кота

Ева Обрегон живет в этой квартире в центре Мадрида уже 15 лет. «Во время локдауна мне казалось, что стены смыкаются вокруг. Я даже подумывала о переезде в более просторный дом за городом. Но на самом деле переезжать не хотелось: мне нравится этот район, Лавапьес, а также то, что квартира очень светлая», — рассказывает хозяйка квартиры.

Около десяти лет назад она сделала ремонт, и квартира немного обветшала: во время локдауна сломался обогреватель, кухню затопило, стены не мешало бы перекрасить. «Мой брат, который живет в США, отремонтировал свой дом с помощью Houzz и порекомендовал мне сайт. Здесь я нашла своего дизайнера», — рассказывает Ева.

О ПРОЕКТЕ Кто здесь живет: Ева Обрегон и ее кот Морган Где: Лавапьес, Мадрид, Испания Размер: 31 кв.м Бюджет: 24 500 евро, включая 11 000 евро на столярные изделия и 4 500 евро на бытовую технику и сантехнику Дизайн интерьера: StudioMadera s.l. Съемка: Карла Капдевила / ©Houzz Испания 2022

«Несколько дней я даже гуглила, как сделать ремонт самостоятельно, потом хотела делать ремонт по частям. Теперь я признаю, что это была плохая идея. Любой ремонт требует профессионала», — говорит Ева. В итоге она осталась очень довольна своим выбором дизайнера на Houzz.

Фото «До»