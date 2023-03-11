Танкер под греческим флагом Minerva Julie с 6 по 12 сентября дрейфовал неподалеку от мест взрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Business Insider.
СМИ: танкер в течение недели дрейфовал рядом с «Северными потоками», а затем направился в Таллинн
Как пишет издание, данное обстоятельство обнаружил 29-летний датский аналитик Оливер Александер, проанализировавший данные морской автоматической идентификационной системы (AIS) с судов, проходивших вблизи места трех из четырех нитей трубопровода незадолго до повреждения. Он заметил, что 600-футовый танкер Minerva Julie направлялся к востоку из Роттердама, когда 6 сентября он внезапно практически на неделю остановился посреди Балтийского моря.
Подрейфовав шесть дней над газопроводами, Minerva Julie направился в Таллинн, а оттуда в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября.
Редакция Business Insider связалась с владельцами танкера, которые объяснили странную задержку тем, что судно ждало инструкции по дальнейшему маршруту.
Как отмечает издание, даже если судно напрямую не связано с диверсией, показания экипажа могут предоставить ценные сведения следователям.
«Если бы проукраинские водолазы использовали арендованную яхту для размещения взрывчатки на NS1, то с 6 по 13 сентября практически не было бы ни одного момента, когда Minerva Julie не смогла бы увидеть эту операцию», - написал Оливер Александер в своем Twitter .
If the “pro-Ukrainian” divers used the rented yacht to place explosives on NS1, there would have been basically no time from the 6th-13th September where the Minerva Julie wouldn’t have have been able to see the operation. pic.twitter.com/O3tFuum9hF— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) March 7, 2023
Напомним, по данным немецкого издания Spiegel, взрывчатку для подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» перевозили на яхте «Андромеда», арендованной через чартерную компанию на немецком острове Рюген.
Перед тем, напомним, The New York Times на днях сообщала, что, по данным разведки, проверенными официальными лицами США, трубопроводы взорвала некая проукраинская группа. Но не было никаких доказательств причастности украинской власти к этому.