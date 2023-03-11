СМИ: танкер в течение недели дрейфовал рядом с «Северными потоками», а затем направился в Таллинн

Как пишет издание, данное обстоятельство обнаружил 29-летний датский аналитик Оливер Александер, проанализировавший данные морской автоматической идентификационной системы (AIS) с судов, проходивших вблизи места трех из четырех нитей трубопровода незадолго до повреждения. Он заметил, что 600-футовый танкер Minerva Julie направлялся к востоку из Роттердама, когда 6 сентября он внезапно практически на неделю остановился посреди Балтийского моря.

Подрейфовав шесть дней над газопроводами, Minerva Julie направился в Таллинн, а оттуда в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября.

Редакция Business Insider связалась с владельцами танкера, которые объяснили странную задержку тем, что судно ждало инструкции по дальнейшему маршруту.

Как отмечает издание, даже если судно напрямую не связано с диверсией, показания экипажа могут предоставить ценные сведения следователям.

«Если бы проукраинские водолазы использовали арендованную яхту для размещения взрывчатки на NS1, то с 6 по 13 сентября практически не было бы ни одного момента, когда Minerva Julie не смогла бы увидеть эту операцию», - написал Оливер Александер в своем Twitter .

If the “pro-Ukrainian” divers used the rented yacht to place explosives on NS1, there would have been basically no time from the 6th-13th September where the Minerva Julie wouldn’t have have been able to see the operation. pic.twitter.com/O3tFuum9hF — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) March 7, 2023

Напомним, по данным немецкого издания Spiegel, взрывчатку для подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» перевозили на яхте «Андромеда», арендованной через чартерную компанию на немецком острове Рюген.