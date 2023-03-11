Водители, внимание! Сильный снегопад ухудшит видимость и дорожные условия

По прогнозам, зона осадков пройдет от Южной Эстонии в северо-восточном направлении, в середине дня в Юго-Восточной Эстонии снегопад будет особенно сильным, возможна метель. в субботу в течение дня сохранится облачная погода, температура воздуха и поверхности дорог по всей Эстонии будет ниже нуля.