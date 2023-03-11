Плотная зона осадков в ближайшие часы приблизится к Южной Эстонии и распространится в северо-восточном направлении, около полудня сильный снегопад ухудшит видимость, на дорогах возрастет опасность гололедицы. Об этом в субботу утром предупредил Центр управления дорожным движением.
Водители, внимание! Сильный снегопад ухудшит видимость и дорожные условия
Водители, внимание! Сильный снегопад ухудшит видимость и дорожные условия
По прогнозам, зона осадков пройдет от Южной Эстонии в северо-восточном направлении, в середине дня в Юго-Восточной Эстонии снегопад будет особенно сильным, возможна метель. в субботу в течение дня сохранится облачная погода, температура воздуха и поверхности дорог по всей Эстонии будет ниже нуля.
С утра крупнейшие государственные дороги в Западной Эстонии были в основном влажными после обработки реагентами, но в остальных регионах они были в основном сухими. В Западной Эстонии временами шел снег.