Архитектор: четыре типичные ошибки, которые вы не перестаете совершать, обставляя свое жилье

Хранение

«Мебель для хранения должна быть предназначена только для одного - скрывать то, что вы не хотите видеть. К сожалению, есть одна ошибка, которую повторяют снова и снова: показывают то, что на самом деле должно быть скрыто от глаз», - сказал Дэниэль.

Архитектор имеет в виду открытые стеллажные системы. Дэниэль объясняет, что сложенные на полках вещи придают помещению захламленный вид, и нет смысла тратить деньги на предметы мебели, которые не прячут ненужное, а, наоборот, создают визуальный шум.

Такое открытое решение эстетично, но не очень практично. Со временем туда попадает больше вещей, чем должно быть, и все закончится беспорядком. Кроме того, там хорошо собирается пыль. Фото: Shutterstock

Он также обращает внимание на систему полок под названием KALLAX из IKEA. «Я очень хорошо понимаю, почему людям это нравится. Полки выпускают разных размеров, и они подходят практически для любой комнаты, но проблема в том, что все знают, где они куплены и насколько дешевы», - сказал он.

Дэниэль объясняет, что если вы хотите выставить на обозрение все свои самые любимые и особенные вещи, держите себя в руках и оставьте на открытых полках лишь самое ценное.

Гигантские диваны

«Как правило, для нового дома люди ищут самый большой диван, который только может поместиться в гостиную. Конечно, большие диваны хороши, чтобы прижаться друг к другу, поваляться или посмотреть кино с друзьями, но реальность такова, что никто не хочет сидеть в середине», - объяснил Дэниэль.

Диван не должен занимать всю комнату. Фото: Mounir Taha / Shutterstock.com