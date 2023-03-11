Архитектор из Ванкувера Дэниэль Титченер заметил, что дизайнеры интерьера при оформлении квартир и домов делают много ошибок, и выделил четыре основные проблемы, которые он считает недопустимыми.
Архитектор: четыре типичные ошибки, которые вы не перестаете совершать, обставляя свое жилье
Хранение
«Мебель для хранения должна быть предназначена только для одного - скрывать то, что вы не хотите видеть. К сожалению, есть одна ошибка, которую повторяют снова и снова: показывают то, что на самом деле должно быть скрыто от глаз», - сказал Дэниэль.
Архитектор имеет в виду открытые стеллажные системы. Дэниэль объясняет, что сложенные на полках вещи придают помещению захламленный вид, и нет смысла тратить деньги на предметы мебели, которые не прячут ненужное, а, наоборот, создают визуальный шум.
Он также обращает внимание на систему полок под названием KALLAX из IKEA. «Я очень хорошо понимаю, почему людям это нравится. Полки выпускают разных размеров, и они подходят практически для любой комнаты, но проблема в том, что все знают, где они куплены и насколько дешевы», - сказал он.
Дэниэль объясняет, что если вы хотите выставить на обозрение все свои самые любимые и особенные вещи, держите себя в руках и оставьте на открытых полках лишь самое ценное.
Гигантские диваны
«Как правило, для нового дома люди ищут самый большой диван, который только может поместиться в гостиную. Конечно, большие диваны хороши, чтобы прижаться друг к другу, поваляться или посмотреть кино с друзьями, но реальность такова, что никто не хочет сидеть в середине», - объяснил Дэниэль.
Архитектор продолжает, что большой диван часто занимает место в ущерб какому-то другому необходимому предмету мебели, поэтому вместо него он рекомендует приобрести двухместный или трехместный диван и пару кресел. «Так лучше и приятнее общаться с гостями, а также в помещении создается динамическое пространство. Кроме того, диван перестанет быть доминантой, а станет частью вашей мебельной семьи», - добавил он.
Гарнитуры
«Иногда при покупке новой мебели вы приобретаете мягкий гарнитур из одной коллекции, как это было принято много лет назад. Так ваша мягкая мебель будет выглядеть как под копирку, и, таким образом, интерьер потеряет всякий смысл. Один стиль, безусловно, важен, но фанатизм при создании интерьера не нужен», - советует архитектор.
Дэниэль приводит в пример одежду. Немногие покупают комплекты одежды одного цвета и фасона, большинство предпочитает предметы одежды, которые дополняют друг друга. Та же логика должна использоваться и с мебелью. «Цель состоит в том, чтобы выбрать мебель разных стилей, которые сочетаются друг с другом».
Искусство из масс-маркета и цитаты
По словам Даниэля, лучше быстро пройти мимо прибитых к стене цитат вроде Live, Love, Laugh («Живи, люби, смейся»). «Они все одинаковые и есть во многих домах, поэтому обезличивают интерьер, а иногда делают его даже безвкусным», - объяснил он.
По словам Дэниэля, то же самое относится и к массовому искусству. «Если вы видите большой постер из IKEA в квартире на AirBnb, это не то, что можно повесить на вашу стену. Вы, наверное, видели подобное уже сотни раз. Это лишает искусство уникальности и диаметрально противоположно тому, что искусство должно символизировать», - добавил он.
Если нет средств на покупку оригиналов, Дэниэль предлагает купить несколько более скромных и мелких произведений, которые в любом случае должны иметь для вас какое-то значение, и органично разместить их на стене. Он также рекомендует дать волю своему внутреннему художнику и самостоятельно написать несколько картин.