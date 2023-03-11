При столкновении легковушки и фургона пострадал человек

Как сообщил BNS Департамент полиции и погранохраны, в 16.35 на втором километре дороги Сильгу-Йыкси в волости Канепи Пыльваского уезда на узкой заснеженной и обледенелой дороге столкнулись фургон Volkswagen Transporter, которым управлял 36-летний мужчина, и легковушка Ford Focus, за рулем которой была 60-летняя женщина.