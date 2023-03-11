КаПо задержала бывшего члена правления «Ночного дозора» Андрея Андронова

Информация об этом появилась в Telegram-канале сотрудника прокремлевской медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова, по сообщению которого Андронов направлялся в Санкт-Петербург со своим 10-летним сыном, которого блюстители порядка отвезли в Таллинн.

Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. По данным Стефанова, пока его задержали на 48 часов.

Rus.ERR обратился за комментариями в Полицию безопасности.