Полиция безопасности (КаПо) задержала во время пересечения границы Эстонии и РФ бывшего члена правления «Ночного дозора» Андрея Андронова, пишет Rus.ERR.
КаПо задержала бывшего члена правления «Ночного дозора» Андрея Андронова
КаПо задержала бывшего члена правления «Ночного дозора» Андрея Андронова
Информация об этом появилась в Telegram-канале сотрудника прокремлевской медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова, по сообщению которого Андронов направлялся в Санкт-Петербург со своим 10-летним сыном, которого блюстители порядка отвезли в Таллинн.
Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. По данным Стефанова, пока его задержали на 48 часов.
Rus.ERR обратился за комментариями в Полицию безопасности.
Ранее стало известно, что КаПо задержала троих мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики, в том числе лидера движения Koos Айво Петерсона.
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