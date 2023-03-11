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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Подбитый российский танк, несмотря на сложные дорожные условия, добрался до Тарту

Подбитый российский танк, несмотря на сложные дорожные условия, добрался до Тарту
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Подбитый российский танк Т-72, ​​ранее выставленный на всеобщее обозрение на площади Вабадузе в Таллинне, в пятницу вечером прибыл к Tartu kaubamaja.

Первоначально танк должен был прибыть в Тарту в 22 часа, но из-за сложных дорожных условий он задержался почти на два часа. Многие ночные гуляки пришли посмотреть на танк и сделали фото.

По словам мэра города Урмаса Клааса, танк можно будет увидеть в центре города с 11 до 14 марта.

Рядом с российским танком установлены пояснительные информационные таблички, рассказывающие о его истории и дальнейшей судьбе.

Минобороны предложило показать танк в нескольких городах Эстонии. Йыхви, Нарва и Раквере прямо отказались от предложения, Пярну все еще рассматривает его. Вильянди ответил положительно.

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